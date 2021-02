É o creme de barrar mais famoso, mais consumido e mais elogiado em todo o mundo. É composto, maioritariamente, por açúcar e óleo de palma. As avelãs representam cerca de 13%. Leva ainda cacau e leite magro em pó, uma das ligeiras alterações à receita orginal, desenvolvida em 1951, que foram introduzidas pela empresa italiana Ferrero em 2017. A companhia fundada por Pietro Ferrero comercializa a marca Nutella desde abril de 1964. Também é dos que não passam sem ela? Então delicie-se com estas receitas!

1. Musse de chocolate e Nutella com cobertura de papaia e morango

É deliciosa e irresistível e prepara-se num ápice. É, por isso, a solução perfeita para aqueles dias em que lhe apetece surpreender os que o rodeiam e está sem ideias. Substitua o chocolate negro por chocolate de leite. Se preferir, polvilhe a musse com pinhões no momento de servir. Em vez de morangos frescos, pode usar fruta congelada.

2. Pudim de pão com natas e Nutella

Uma forma diferente e original de saborear o creme para barrar à base de chocolate e avelã mais popular e consumido do mundo. Uma receita deliciosa e surpreendente que vai agradar aos mais pequenos e também aos mais crescidos. Use, preferencialmente, pão do dia anterior, já meio duro e mais ressequido, para preparar este delicioso pudim.

3. Tosta francesa com Nutella e canela

Uma tentação irresistível. Há quem goste de a degustar acompanhada de batatas fritas mas também são muitos os que a servem com pedaços de fruta e/ou acompanhada de um chá. Em vez de duas colheres de sopa de Nutella, pode utilizar apenas uma e complementar a receita com uma colher de sopa de leite condensado ou de doce de leite.