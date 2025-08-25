Kina foi a concorrente expulsa da casa do 'Big Brother' este domingo, 24 de agosto. A estilista, de 63 anos, conquistou apenas 17% dos votos. Já Afonso Leitão ficou com 27% dos votos e Afonso Quintela com 56% da votação. Na primeira parte do programa Jéssica Vieira, a outra nomeada, foi a primeira a ser salva.

No momento da expulsão, Catarina Miranda ficou incrédula e chegou mesmo a afirmar: "Para mim é uma falsa expulsão, nem sequer acho justo e ela volta amanhã. Não acredito", garantiu.

Já Kina reagiu à notícia afirmando que não ficou surpreendida. "Eu sabia, também já estou com saudades do meu marido", afirmou. Bruna, Jéssica e Ana Duarte ficaram em lágrimas com a expulsão da amiga.

As novidades do 'Big Brother Verão'

Depois da expulsão, Maria Botelho Moniz trouxe uma notícia à casa.

"Comecem a despedir-se dessa casa. Vão viver hoje as últimas horas dentro dessa casa tal como a conhecem. Amanhã tudo muda", garantiu.

Já 'Big' confirmou a informação de Maria. "Estes são, de facto, os últimos momentos dos concorrentes nesta casa pois daqui a alguns instantes vão conhecer o ninho de verão", referiu, deixando os concorrentes surpreendidos.

A grande final de 'Big Brother Verão'

Quase na reta final, o programa promete trazer ainda mais novidades. A TVI anunciou que a última emissão irá para o ar a 12 de setembro num sítio muito especial.

"No dia 12 de setembro, o Parque dos Poetas, em Oeiras, recebe um direto a Gala Final do 'Big Brother Verão' numa emissão especial.

Pela primeira vez, a grande final do reality show acontece ao ar livre, oferecendo ao público uma experiência única para assistir à consagração do vencedor. Com o apoio da Câmara Municipal de Oeiras, o evento tem entrada livre. Todos poderão viver de perto uma noite memorável.

Em palco, Maria Botelho Moniz recebe os finalistas e vários artistas musicais, prometendo espetáculo, emoção e festa até ao último minuto.

Uma final histórica que não vai querer perder", pode ler-se no comunicado enviado pela estação.