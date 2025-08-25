A semana inicia ainda sob a influência da disruptiva Lua Nova em Virgem que aconteceu no fim de semana, assinalando um período em que o trabalho e a saúde ganham protagonismo. Úrano, em tensão com a lunação virginiana, promete imprevistos e situações inesperadas nas próximas três semanas, aproximadamente. Virgem é um signo que nos pede organização, método e uma rotina produtiva, que integre tanto o trabalho como os cuidados com o corpo e a mente.

A energia uraniana chega para abalar estruturas, encerrando ciclos e abrindo espaço para que o novo possa emergir. Úrano não o faz de forma suave: é um planeta que traz surpresas e exige flexibilidade para lidar com acontecimentos que pedem ação imediata. Nesta lunação, teremos de equilibrar a necessidade de organizar com uma tendência à desorganização, justamente para que uma nova ordem se possa estabelecer. O período exige paciência, racionalidade e uma mente estratégica.

No dia 25, Vénus deixa Caranguejo e inicia a sua caminhada por Leão, e logo na entrada nesse signo recebe o tenso aspeto de Plutão em Aquário. Leão, sendo o segundo signo de fogo, representa a chama da paixão e, quando essa energia se encontra com Plutão, podemos esperar uma fase desafiante nos relacionamentos.

Domínio, ciúme, possessividade, discussões e confrontos podem marcar este início de ciclo. Em especial as relações amorosas passam por uma verdadeira prova de fogo, em que a intensidade obriga ao controlo das paixões e à confrontação com sentimentos menos nobres que habitam o nosso inconsciente. Preparem-se, pois, para atravessar literalmente uma prova de fogo! Se estiver só, o meu conselho é que evite iniciar um relacionamento nesta semana, já que a tendência para a toxicidade será elevada.

Marte em Balança começa a receber um tenso aspeto de Júpiter em Caranguejo. Contudo, como costumo dizer, as tensões com Júpiter raramente são devastadoras, já que o que provocam é, na maioria das vezes, excesso — seja de otimismo, entusiasmo ou exagero. Em tensão com Marte, devemos redobrar a atenção às nossas ações, que podem adquirir um carácter demasiado impulsivo, conduzindo a escolhas pouco adequadas ou conquistas sem planeamento.

É fundamental manter o impulso sob controlo para que os objetivos e metas sejam alcançados com consistência. A tendência para discussões sem propósito também se intensifica, por isso o melhor será reservar energia para diálogos produtivos, que conduzam a resultados construtivos.

Na segunda-feira, 1 de setembro, acontece um evento esperado por uns e temido por outros: Saturno regressa a Peixes. Mas sobre esse tema falaremos na próxima semana.