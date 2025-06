A semana inicia-se sob as energias da Lua Minguante em Peixes, que se encontra unida a Júpiter e em tensão com Saturno, indicando um período de diminuição da energia vital e a necessidade de abrandar o ritmo, de repousar. Este período, que dura apenas alguns dias, assinala o encerramento de um pequeno ciclo, no qual devemos preservar-nos, cuidar da saúde integral através de atividades que unam mente e corpo.

Peixes é o último signo do zodíaco e, por isso, esta fase lunar encerra um ciclo mais amplo, abrindo espaço para que o novo possa emergir. Os aspetos tensos com Júpiter e Saturno apontam para indecisões entre manter estruturas antigas ou lançar-se em novos projetos. O meu conselho é sempre manter as estruturas e integrar as novas energias em bases já construídas.

Saturno entrou em Carneiro e Júpiter em Caranguejo, e ambos lutam por supremacia no céu. Júpiter traz a necessidade de crescimento e expansão, proporciona a boa “sorte” para a humanidade e uma forte vontade de viajar — seja no plano mental, seja na vida prática. O contacto com o Sagrado é também uma das boas influências de Júpiter, conduzindo-nos à procura de um sentido mais profundo para as nossas vidas. Saturno é o seu oposto: representa a energia da contenção, dos limites e dos obstáculos, empurrando-nos para o trabalho disciplinado e para um certo pessimismo.

Embora, na mitologia, Júpiter tenha enganado Saturno e vencido a “guerra” entre os dois titãs, na vida prática Saturno consegue quase sempre restringir a energia jupiteriana, impedindo Júpiter de derramar totalmente a sua abundância sobre nós. A partir de meados de julho tudo começa a melhorar: Júpiter liberta-se das mãos pesadas de Saturno e consegue distribuir plenamente os seus dons prometidos.

Esta semana, Marte abandona Leão após uma longa permanência nesse signo e inicia a sua caminhada através de Virgem, tornando-nos mais organizados e metódicos, mais focados no trabalho diligente e contínuo. Com Marte num signo de Terra como Virgem, podemos esperar dias menos tensos, já que Marte circula livre da pressão de planetas mais poderosos, como acontecia quando estava em Leão. A energia vital flui sem grandes obstáculos, favorecendo a organização de uma rotina que pode incluir novos projetos pessoais ou profissionais, bem como um cuidado mais disciplinado com a saúde. É o momento certo para estabelecer metas e objetivos concretos e alcançáveis.

O Sol deixa Gémeos e inicia a sua travessia anual por Caranguejo, tornando-nos mais sensíveis e introspetivos. Assim que entra neste signo, recebe a pressão de Saturno em Carneiro, e podemos sentir-nos mais pesados, cansados e oprimidos. A semana pode ser mais exigente a nível prático e emocional, com o confronto de obstáculos e dificuldades. Na próxima semana, com o Sol já mais distante de Saturno, toda a sensibilidade canceriana virá ao de cima, e todos sentiremos as emoções mais à flor da pele. Estaremos mais voltados para aqueles que amamos, para o nosso lar e para as pessoas com quem mantemos laços profundos. No entanto, pode também ser um período em que nos centramos mais no trabalho e definimos os caminhos a seguir rumo aos nossos objetivos profissionais.