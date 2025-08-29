Carolina Braga esteve hoje, dia 29 de agosto, à conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos no programa 'Dois às 10'. Um dos assuntos inevitáveis foi a relação amorosa que a antiga concorrente do 'Big Brother 2025' manteve com Diogo Bordin e que chegou ao fim pouco tempo depois dos dois terem saído do reality show.

Desde então muito se tem falado sobre este término. O comentador social António Leal e Silva chegou a ser apontado como o pivot desta separação, depois de terem vindo a público imagens dos dois bastante próximos.

"Foi muito corajoso da Carolina estar ali sentada ao lado do António, porque eu acredito que em algum momento, sendo o António não o pivot, mas a pessoa que está neste momento mais próxima do Diogo, para ti deve ter sido difícil de engolir aquela situação. Como é que tu geres isso?", questionou Cláudio.

"Eu giro da melhor forma. Para mim eu posso controlar aquilo que eu digo e o que faço, não posso controlar o que os outros dizem ou fazem. Portanto, eu estou de consciência super tranquila, sei que não fiz nada de errado, respeitei o Diogo como tinha de respeitar, não falei publicamente nada que o pudesse prejudicar", realça.

Carolina confessou que nunca percebeu muito bem a proximidade repentina que Diogo e António criaram. "Estive duas vezes com o António. Isto vem de uma fase inicial, porque o Diogo saiu do programa e o António teve logo uma relação muito próxima com o Diogo desde essa altura até à data", explica.

"Ao início não percebi a relação, porque nunca mantive contacto com o António como o Diogo manteve. Todas as conversas que eles tinham e as coisas que eles faziam eu não estava presente", continua, afirmando que apesar de Diogo lhe contar algumas coisas, não contava tudo.

"O António durante o programa sempre apoiou muito o Diogo, os pais do Diogo quiserem conhecê-lo pessoalmente e acabaram por estar todos juntos e por criar uma relação de carinho. O Diogo, desde esse momento, que confia muito no António e confia muito nele", sublinha.

Nesta mesma conversa, Carolina revelou que não acredita que Diogo tenha sido influenciado por António ao ponto de terminar o namoro. "Não acredito que tenha chegado a tanto, mas também não sei o que os dois conversam. Sempre respeitei a relação que eles tinham, mas como não sou obrigada a compactuar com tudo e a andar para todo o lado. Acabei por fazer as minhas escolhas", argumenta.

A antiga concorrente do 'Big Brother' diz que tinha conhecimento de um projeto que Bordin estava a preparar, mas que não sabia que seria em conjunto com António.

Entretanto, confessa: "Em alguns momentos fiquei magoada. Obviamente que o António não foi de todo a causa da separação, eu e o Diogo tivemos as nossas quezílias e chegámos ao mútuo acordo de terminar porque era o melhor para os dois. Mas, obviamente que o António foi tema, porque é uma pessoa que de repente para mim é estranha e que para ele está super próxima e eu como namorada tinha de saber o que se passava".

"Saber que o Diogo confia muito em alguém que conheceu há um mês, dois, para mim era estranho, mas não consigo dizer que é uma coisa errada, porque não estou na posição do Diogo, não sei que tipo de relação é que eles criaram, que estabeleceram com a família e tudo. Desde que o Diogo e o António estejam bem… Mas a verdade é que isto acabou por afetar um bocadinho a questão de nós termos terminado", realça.

Carolina garante que "não houve traições, nem faltas de respeito", afirmando que a separação é definitiva e não há a possibilidade dos dois voltaram.

A reação de António Leal e Silva aos rumores de romance com Diogo Bordin

No final da conversa, Cláudio Ramos revelou já ter questionado António Leal e Silva sobre o assunto. "Perguntei-lhe e ele foi muito claro. Disse que é um companheiro, tem um projeto, é uma de quem sempre gostou muito e é um homem bonito e interessante. São amigos", esclareceu.