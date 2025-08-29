Selena Gomez partilhou com os seguidores imagens da sua festa de despedida de solteira. A cantora foi com oito amigas para Cabo San Lucas, no México, e divertiu-se a bordo de um iate.

A artista, de 33 anos, está noiva de Benny Blanco desde o fim de 2024.

Nas fotos podemos ver a cantora a usar roupas brancas e um véu onde se pode ler a palavra "noiva", como manda a tradição.

A decoração do espaço também está de acordo com a ocasião. Há vários baloões espalhados e um deles salta à vista. 'Sra. Levin' (apelido do noivo), pode ler-se.

Selena Gomez no México, Benny Blanco em Las Vegas

Enquanto Selena Gomez e as amigas celebravam no México, o noivo, o produtor musical Benny Blanco, de 37 anos, aproveitou a sua despedida de solteiro em Las Vegas, tal como fez questão de mostrar aos seguidores do Instagram.

Um pedido de casamento que podia ter corrido mal

Numa entrevista dada ao programa 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon', a 20 de março, a cantora afirmou que no dia do pedido de casamento não estava nos seus dias.

"Tivemos de fazer muita promoção ao álbum. Acordei e estava muito confusa sobre o que estava a acontecer, sobre para onde estávamos a ir, porque parecia ser longe. Estava mal-humorada. Estava tipo, cansada... Disse: 'Depois desta gravação, vou sair com os meus amigos'. E ele diz, do género: 'Ok, claro. Veremos quando chegares'", disse Selena.

Já o produtor estava apreensivo. "Ela quase não foi. Estava do género: 'Não me sinto muito bem, acho que vou ficar em casa hoje. Não podemos simplesmente compensar a gravação noutro dia?'. E eu estava a tentar descobrir uma maneira de fazer [isto]", confessou Blanco.