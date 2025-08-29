A influencer Emilie Kiser regressou às redes sociais três meses após a trágica morte do seu filho, Trigg, de três anos, que se afogou na piscina de casa. A criadora de conteúdos revela que "assume responsabilidade" pelo que aconteceu. "Uma das lições mais difíceis que carrego é que uma vedação permanente na piscina podia ter salvo a vida dele", escreveu.

Foi a 12 de maio deste ano que a vida da influencer norte-americana Emilie Kiser, de 26 anos, e do marido Brady Kiser, desabou. O filho de ambos, Trigg, de apenas três anos, caiu na piscina da casa de família, em Chandler, no estado do Arizona, e acabou por morrer dias depois já no hospital. O menino foi encontrado pelo pai dentro de água e a mãe não se encontrava em casa nesse momento. Segundo a investigação, Trigg Kiser estava "a brincar perto da piscina desprotegida e sem saber nadar". "Está claro no vídeo que ele não entrou para a água de forma intencional, mas tropeçou e caiu enquanto brincava com uma cadeira insuflável. [...]", pode ler-se no relatórios das autoridades. A criança ficou sem supervisão durante nove minutos, facto que podia ter levado Brady a ser condenado por abuso infantil por ser o adulto responsável pelo menino no momento do acidente. Tal não vai acontecer porque o Ministério Público do Condado de Maricopa não o acusou.

O regresso de Emilie Kiser às redes sociais

Em silêncio esteve Emilie Kiser que, desde que aconteceu esta fatalidade, nunca mais foi até às suas redes sociais. Mas esta quinta-feira, 28 de agosto, a influencer regressou e fez um sentido comunicado.

"Perdas desta magnitude parecem impossíveis de colocar em palavras. Passei dias, semanas, meses a tentar encontrá-las e também a tirar o tempo que precisei para digerir a perda do meu bebé.

O Trigg é o nosso bebé e o nosso melhor amigo. A luz e o espírito que trouxe a este mundo eram brilhantes, puros, alegres e inegáveis. Sentimo-lo em falta a cada segundo de cada dia e continuar em frente parece, muitas vezes, insuportável.

Nunca pensei que passaríamos por um luto desta forma ou pela dor de o perder tão subitamente. É uma dor, uma mágoa e um vazio que nenhuma família deveria alguma vez ter de suportar", começa por revelar Emilie.

De seguida, a criadora de conteúdos digitais revela que carrega uma culpa de que poderia ter evitado esta tragédia.

"Assumo total responsabilidade como mãe do Trigg, e sei que devia ter feito mais para o proteger. Uma das lições mais difíceis que carrego é que uma vedação permanente na piscina podia ter salvo a vida dele, e é algo que nunca mais ignorarei. Espero que, no meio desta dor, a história do Trigg possa ajudar a evitar que outras crianças e famílias passem pela mesma perda", confessou.

No fim do comunicado, Emilie agradece o apoio que tem recebido de tanta gente no mundo inteiro.

"Não estaríamos a conseguir ultrapassar isto sem vocês. O apoio que nos deram, o amor incondicional e a forma como estão presentes é algo que nunca conseguiremos retribuir ou agradecer o suficiente. Temos realmente os melhores e mais solidários amigos e família, que literalmente nos têm carregado nesta fase e continuam a fazê-lo todos os dias.

À minha audiência e às pessoas que nos têm apoiado: não consigo agradecer-vos o suficiente pelas mensagens gentis que recebi, pelo amor demonstrado à nossa família e pelo apoio que me têm dado nestes tempos tão difíceis.

A única forma de ultrapassar o luto é continuar, minuto a minuto, hora a hora, dia após dia, e em todos os momentos desde aquele dia tenho feito o meu melhor para continuar a levantar-me".

Emilie revela ainda que a partir de agora "vai estabelecer limites sobre o que partilha online". O casal tem ainda outro filho, Theodore, que nasceu a 29 de março deste ano.

Leia Também: "Já fui acusado de ser bonito demais para ser escritor. É preconceito"