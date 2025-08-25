O novo ano letivo promete começar cheio de energia, aquela que une a UHU ao mundo do Sonic. Contas feitas, são oito as personagens do universo Sonic que saltam para a coleção de colas UHU, o que inclui Sonic, Tails e Knuckles. Em comum a todas estas colas, está o facto de apresentarem uma fórmula sem solventes, com 98% de ingredientes naturais.

Juntas, estas colas completam uma equipa envolvida em diferentes ações. Para os projetos do dia a dia, a Twist&Glue funciona bem em papel, cartolina ou cartão, tanto na escola como em casa.

Quando chega o momento de revelar o que a criatividade engendrou, a Patafix permite fixar os trabalhos à parede sem deixar marcas, e o corretor em fita UHU ajuda a corrigir erros de forma rápida e limpa. Porque mesmo os super-heróis das nossas escolas cometem pequenos deslizes.

PASSATEMPO

Estamos a oferecer cinco Kits UHU compostos pelas seguintes referências:

Cinco unidades UHU stic 2025 8,2g

Cinco unidades UHU stic BTS 2025 TR 21g

Duas unidades UHU Patafix white BTS 2025

Duas unidades UHU Twist & Glue sem solventes 35ml

Duas unidades UHU Cola universal sem solventes

Uma unidade UHU Cola trabalhos manuais

Uma unidade UHU Young creativ glitter glue original

Uma unidade UHU Creativ - pistola de colar

Uma unidade UHU Creativ - stics de cola para pistola de colar

Para se habilitar a este passatempo basta responder corretamente às duas perguntas que encontra no final do artigo.

O passatempo termina a 8 de setembro, às 11h00. Os resultados são divulgados a partir das 14h00 desse mesmo dia.

O formulário pede nome completo e morada. As participações incompletas não são consideradas. O fornecimento de dados falsos ou errados levará à desclassificação do vencedor. Confirme os dados antes de submeter a participação.

Só é aceite uma resposta válida por endereço de e-mail e por participante.

Se tiver alguma dúvida poderá enviar um e-mail para sapolifestyle@telecom.pt.

Não serão respondidas as dúvidas deixadas na caixa de comentários.

Não são aceites trocas de vencedores.

Os premiados serão avisados por e-mail.

Reservamo-nos o direito de excluir de futuros passatempos todos os que não procederem desta forma.

