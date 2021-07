Ficam estaladiços e gulosos estes camarões de forno. Para mergulhar na maionese apaladada com coentros.

É importante nesta receita que a chapa esteja bastante quente para que as lulas cozinhem rapidamente até ficarem tenras.

As amêijoas e o chouriço combinam muito bem. A consistência fumada do enchido oferece um sabor interessante ao marisco.

Esta entrada simples mas sofisticada tem um toque espanhol bem distintivo e é perfeita para abrir o apetite.

Um petisco que se julga ter nascido na Estremadura, embora hoje seja apreciado em todo o país. Foi eleito uma das 7 Maravilhas Gastronómicas de Portugal.

Um molho espesso casa muito bem com a carne do camarão. Com um arroz branco a acompanhar está a festa feita.