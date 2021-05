Salada de camarão

Salada mais do que uma mistura de ingredientes, prende-se com a harmonia entre os alimentos. Neste caso, uma combinação fresca, rematada com um revigorante molho vinagreta.

Salada de camarão, amêijoas e lulas

Esta salada de marisco clássica pode ser servida quente ou fria, devendo ser feita com algumas horas de antecedência. Use o marisco de que mais gostar.

Salada de arroz com frutos do mar

Um arroz bem apurado com marisco não tem de ocupar horas de preparação. Aqui, encontra a receita que lhe garante um prato que pede bis.

Salada de camarão com molho de matcha e iogurte

Há sempre novos e deliciosos caminhos para a cozinha. Neste caso, a especialista em chás Maria Ana Silva Vieira propõe-nos uma nova abordagem aos tradicionais camarões.

Salada de massa com gambas

Uma refeição rápida, pouco calórica e com ingredientes que casam na perfeição.