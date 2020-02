Calor mexicano à mesa do Cais do Sodré

Se se encontra entre quem não dispensa faca e garfo à mesa, este artigo não nasceu para si. Aqui, há que sujar dedos (quanto baste) embora com um bónus, vamos fazê-lo com coisas boas para comer. Na carta do novo Coyo Taco, em Lisboa, não diz expressamente que vamos ter de levar aos mãos aos petiscos. Mas, como se usa dizer “para bom entendedor basta” e um menu inspirado na street food mexicana e que nos convida para tacos, burritos, quesadillas e churros, também nos diz: “descontraiam, esqueçam salamaleques de mesa e divirtam-se”. É este o espírito mexicano do irmão mais novo e solto do Coyo Taco, casa que abriu em 2018 no Príncipe Real.

Um quilómetro para sul, no Cais do Sodré, o ainda jovem Coyo Taco gosta de animação, ambiente de grupo e alguma agitação, não faltando sequer um DJ a animar as noites de sexta e sábado. Para quem não usa e abusa do GPS ficam as coordenadas a olho. O calor mexicano arriba na Rua Ribeira Nova, porta 36, nas traseiras do celebrado Mercado da Ribeira.

Dentro de portas o ambiente é garrido, a música impõe o ritmo (podia estar uns decibéis abaixo), os néons emprestam cosmopolitismo a um restaurante que reabilita um espaço pombalino de paredes de alvenaria e abóbadas apoiadas em pilares de cantaria maciça.

A casa, com 38 lugares sentados, deixa o convite a refeições comunitárias. Grupos maiores encontram três mesas de oito lugares, com vista privilegiada. Não, não é o Tejo que se abarca desde as mesas. Mas ninguém ficará desapontado se tiver vista sobre a ação na cozinha e a preparação das tortillas artesanais, feitas ao longo do dia numa prensa manual. Acresce toda a parafernália de ingredientes, do abacate, ao atum e camarão, da pescada à quinoa, do abacaxi aos arrozes, feijão e milho.