De acordo com a American Cancer Society, estima-se que 287.850 mulheres e 2.710 homens serão diagnosticados com cancro da mama este ano. Ainda mais preocupante é a estimativa de que 43.250 mulheres e 530 homens irão morrer desta doença. A marca sueca de beauty tech FOREO estabeleceu uma parceria com a Living Beyond Breast Cancer e lançou uma campanha de sensibilização sobre o cancro da mama chamada Pink October para encorajar as mulheres a verificarem regularmente o peito para um diagnóstico precoce da doença.

“A Life Beyond Breast Cancer está entusiasmada por ser parceria da FOREO, uma marca que serve as mulheres todos os dias e compreende que a informação e o apoio são críticos quando existe um diagnóstico de cancro da mama. Esta parceria não só fornecerá os fundos necessários para continuar o nosso trabalho, como aumentará a consciencialização às mulheres que possam precisar da nossa ajuda.” Menciona Jean Sachs, Diretor Executivo da Life Beyond Breast Cancer.

Boris Trupcevic, CEO da FOREO, “Cerca de uma em cada oito mulheres irá desenvolver cancro da mama durante a sua vida, tornando este tipo de cancro o mais comum no mundo. De 2010 a 2019, as taxas de incidência do cancro da mama aumentaram 0.5% ao ano. O principal objetivo da FOREO tem sido sempre o de melhorar a vida das pessoas e com um forte enfoque na saúde, queremos tomar medidas diretas e apoiar organizações como a LBBC que encorajam mulheres a serem proativas em relação à sua saúde. Por conseguinte, por cada aparelho FOREO cor-de-rosa vendido durante o mês de outubro, doaremos 5% dos lucros para a luta contra o cancro da mama.”

Esta luta começa por ser responsável e realizar um auto exame regular. Outra forma importante de prevenção é estar o máximo informado, incluindo falar com o seu médio ou utilizar os recursos fornecidos por profissionais em organizações como a LBBC.

Para quem quiser apoiar a causa da FOREO enquanto poupa dinheiro com os descontos até 29% nos dispositivos de tecnologia de beleza favoritos, a marca apresentou as suas duas principais recomendações que transformam os seus negócios do Outubro Rosa em vendas reais.

UFO 2

FOREO UFO 2, é um dos best-sellers de sempre da marca, sendo uma verdadeira ferramenta tecnológica extraordinária que nutre tanto o corpo como a mente, proporcionando um relaxamento único. Este dispositivo facial de 2 minutos combina termoterapia, crioterapia, luzes LED e as famosas pulsações T-Sonic que fornecem um resultado a nível profissional num instante.

O truque de skincare FOREO, a crioterapia, reduz o inchaço, reduz os poros, faz um efeito lift e refirmante removendo os sinais de envelhecimento na pele. A aplicação de máscaras com UFO 2 melhora os níveis de hidratação em mais de 126%, em apenas 90 segundos de aplicação, com um efeito duradouro até 6 horas.

UFO mini

Clinicamente provado que reduz significativamente o aparecimento de rugas em apenas sete dias, o dispositivo inteligente UFO mini apresenta terapia de luz LED, termoterapia e pulsações T-Sonic para maximizar a infusão de ingredientes nutritivos de máscaras nas camadas mais profundas da pele, ao mesmo tempo que se suaviza a pele e

minimiza a aparência dos poros.

