O poder da tecnologia e da beleza chega a Portugal com a nova geração de dispositivos: FOREO LUNA 4. Uma gama facial que visa levar a rotina de limpeza ao nível seguinte, com filamentos em silicone 17% mais macios do que a geração anterior - LUNATM 3, permitindo- lhes deslizar mais facilmente sobre a pele, preservando a sua elasticidade natural.

"Está clinicamente comprovado que remove 99,5% das impurezas, oleosidades e resíduos de maquilhagem em apenas 1 minuto, prevenindo o aparecimentos de pontos negros e melhora a absorção de cremes e séruns. As pulsações T-Sonic estimulam a criação de colagénio, ajudam a reduzir o aparecimento de linhas finas, melhorando a drenagem linfática para reduzir o inchaço", explica a FOREO em comunicado. "Como sempre, os dispositivos FOREO são concebidos para durar e 100% à prova de água. Recarregados através de USB, conferem uma duradoura autonomia graças à sua inovação tecnológica", acrescenta. "A gama FOREO LUNA 4 atinge o nível 25 na escala de suavidade, o máximo possível para um silicone sólido, uma vez que a partir do nível 24 o silicone transforma-se em gel", lê-se ainda. "Especialistas em dermatologia confirmam que a pele humana tem um nível de suavidade de 10 e que o ponto de suavidade alcançado com LUNA 4 é quase tão delicado como o da pele natural. Uma melhoria de cinco pontos sobre a gama LUNA 3 para uma limpeza suave e profunda, mesmo adequada para a pele mais sensível", refere a nota.























Depois de estudar as necessidades de mais de 1.500 pessoas (homens e mulheres), a equipa de investigação e desenvolvimento (I&D) da FOREO concebeu uma rotina específica exclusivamente adaptada às necessidades da pele, para qualquer época do ano. Esta nova geração foi concebida para ser sustentável, durar no tempo e sem a necessidade de ter peças suplentes. "Após extensos procedimentos e testes de pressão, confirmamos que os dispositivos LUNA 4 poderiam cair de um arranha céus de 45 andares e ainda estariam intactos", diz a marca. Com FOREO LUNA 4 pode dar a volta ao mundo sem ter de recarregar os seus dispositivos. Tem 600 utilizações de autonomia graças ao novo motor de duração extrema da bateria. Um avanço melhorado, especialmente concebido para os modelos LUNATM 4 mini e LUNATM 4 go que são perfeitos para transportar para todo o lado, como viagens. Após um inquérito a 750 pessoas, foram decididas as novas tonalidades para este novo lançamento. Dentro das cores favoritas dos inquiridos, encontramos as opções em lavanda, pêssego, pistachio, verde, azul ártico, coral e rosa pérola.