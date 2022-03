A marca sueca que alia tecnologia aos cuidados de beleza e bem-estar, a FOREO, assistiu a um crescimento da procura dos seus tão desejados dispositivos de beleza por parte do público masculino e, por esse motivo, lançou em 2020 a LUNA 3 Men, desenvolvido especificamente para a pele do homem.

O FOREO LUNA 3 Men é um dispositivo de limpeza facial, em silicone e com pulsações sónicas, que limpa e remove as impurezas e a oleosidade, enquanto proporciona uma ação antienvelhecimento e facilita o barbear.

"Graças ao novo LUNA 3 Men da FOREO, os homens podem, a partir de agora, melhorar os seus cuidados faciais de maneira simples, com limpeza mais eficaz e uma massagem antienvelhecimento em apenas dois minutos, o que facilita a introdução de hábitos de beleza essenciais na rotina diária masculina", refere a marca em comunicado.

O dispositivo proporciona uma limpeza extrema, sem agredir, eliminando as células mortas da pele. Segundo a marca, remove até 99,5% de impurezas e oleosidade, purificando e desobstruindo os poros. "Prepara a pele para um barbear mais suave, rente e confortável. Diminui as imperfeições e previne as irritações causadas pelo barbear. Aumenta até duas vezes mais a durabilidade das lâminas de barbear. Com uma ação antienvelhecimento, atenua as linhas finas e rugas e contribui para a firmeza e elasticidade natural da tez", indica a FOREO.

Anika Sekhri, Product Manager no FOREO Institute, diz que "durante as semanas de confinamento devido à pandemia, testemunhámos um aumento de mais de 80% de utilizadores masculinos a visitarem o nosso site".

"Isso indica claramente um crescente interesse e desejo por produtos e soluções de beleza para homens, e, portanto, quisemos antecipar este lançamento. Graças aos dispositivos FOREO, a partir de agora, os homens também podem ter acesso às mais recentes inovações no sector beauty-tech com um dispositivo com um design elegante e ergonómico. Isso faz parte do ADN sueco da marca e estamos cientes da importância de combiná-los", acrescentou.

Dois cuidados de rosto, um só dispositivo:

O modo de limpeza da LUNA 3 Men canaliza as pulsações sónicas e os filamentos de silicone para proporcionar uma higiene facial mais profunda e eficaz, eliminando oleosidade, suor, células mortas, poluição, etc.

Por sua vez, o modo de massagem refirmante, é ideal para terminar o dia com um momento relaxante, uma vez que as saliências de silicone e as pulsações sónicas ajudam a massajar e relaxar os pontos de tensão dos músculos faciais, proporcionando uma massagem antienvelhecimento que suaviza a aparência de linhas finas e rugas e melhora a absorção dos produtos cosméticos.

Veja as fotos