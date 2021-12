O tratamento da acne está agora, literalmente, nas mãos de cada um. A Foreo lançou o ESPADA, um aparelho médico aprovado pela FDA, a agência federal do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos, e comprovado clinicamente para tratar de maneira rápida e eficaz peles propensas à acne.

A acne é uma patologia da pele muito frequente, que atinge cerca de 80% dos jovens e 80% da população adulta em alguma fase da vida, sendo motivo de grande número de consultas de dermatologia. Trata-se de uma doença inflamatória crónica dos folículos pilossebáceos da face, pescoço e região anterior e posterior do tronco.

Segundo a Sociedade Portuguesa de Dermatologia e Venereologia (SPDV), esta patologia caracteriza-se pelo aparecimento de comedões abertos (pontos negros) ou comedões fechados (pontos brancos internos), pápulas (borbulhas vermelhas), pústulas (borbulhas com pus) e, nas suas formas mais graves, abcessos, quistos e cicatrizes.

"É uma doença causada por diversos fatores entre eles fatores genéticos (determinantes da precocidade e intensidade da acne), raciais e ambientais (climas quentes e húmidos favorecem o seu aparecimento). As lesões surgem em regra na adolescência, atingem ambos os sexos, tendo uma maior prevalência dos catorze aos dezassete anos no sexo feminino, e dos dezasseis aos dezanove no sexo masculino. Nalguns casos, nomeadamente se houver disregulação hormonal, a acne pode persistir além destas idades", explica.

O que traz o ESPADA da Foreo?

O poder duplo do LED azul focado e das pulsações T-Sonic do ESPADA destroem bactérias no fundo dos poros que provocam a acne, além de espinhas e cravos na superfície, enquanto reduzem imperfeições e a inflamação, e regulam a produção de sebo para evitar novas erupções.

Essa tecnologia dupla favorece uma eliminação eficaz das bactérias que provocam a acne na epiderme, enquanto estimula a microcirculação e acelera a renovação celular, ao mesmo tempo que promove a cicatrização profunda da pele. créditos: FOREO O foco preciso do laser permite tratar cada imperfeição individualmente, concentrando-se nas áreas mais afetadas pela acne. É higiénico, à prova de água, de rápida secagem e a sua estrutura não porosa evita a acumulação e a transferência de bactérias. Por outro lado, o dispositivo garante que o LED azul só liga quando o aparelho está em contato com a área a ser tratada, protegendo os olhos para maior segurança. Para um uso simplificado, o relógio indica o fim dos 30 segundos de tratamento. No entanto, pode repetir-se o tratamento nas áreas mais afetadas ou simplesmente seguir para a próxima borbulha associada à acne. Algumas fotos do dispositivo













Segundo relatos de 20 participantes após um teste de 28 dias com consumidores, encomendado pela Foreo, estas foram as conclusões gerais: 1. Menos erupções Todos (100%) os utilizadores relataram uma pele mais lisa, enquanto 4 em cada 5 notaram uma redução significativa das erupções. 2. Cicatrização mais rápida As pulsações T-Sonic estimulam a microcirculação e aliviam as áreas tratadas que cicatrizam mais rápido. 90% das pessoas que testaram o equipamento notaram uma pele mais saudável. 3. Rápido e eficaz Comprovado clinicamente para tratar peles propensas à acne. 75% dos utilizadores relataram resultados visíveis desde o primeiro uso. 4. Pele mais lisa 85% dos seus utilizadores relataram uma redução nas imperfeições e pele menos oleosa e mais purificada.

5. Confortável e seguro Com seu silicone de grau médico ultra macio, o aparelho permite um tratamento simples, indolor e não invasivo. Como se trata a acne?

Segundo a SPDV, existem vários medicamentos tópicos (cremes ou fórmulas de aplicação na pele) e sistémicos (comprimidos) e outros tratamentos adequados para o tratamento da acne, mas existem indicações precisas de cada tratamento para cada tipo de acne.

O tratamento da acne deve ser adequado a cada caso específico, tendo em conta o tipo de manifestações clínicas e a sua intensidade, bem como o impacto da acne na qualidade de vida do jovem e a existência ou não de contra-indicações ou limitações ao uso de determinados fármacos.

O médico dermatologista é o profissional indicado para analisar cada caso e prescrever o tratamento mais adequado e eficaz.