A FOREO, marca sueca de beauty-tech, lança este mês em Portugal "o dispositivo de limpeza mais completo do mundo: a LUNA 3 plus", explica a marca em comunicado.

"O poder da tecnologia e da beleza chegou às mãos dos portugueses com o único dispositivo do mundo que oferece uma limpeza com as tecnologias de termoterapia e microcorrentes. Com este lançamento, a FOREO procura levar a rotina de limpeza do rosto ao próximo nível", acrescenta a nota.

Criada em 2013, a FOREO chegou ao mercado com o primeiro dispositivo LUNA, e desde então aposta no desenvolvimento de novos dispositivos mas também na melhoria contínua dos seus best-sellers, como é o caso da LUNA 3.

Para Chris Luckham, Skincare Education Specialist da FOREO, "como facialist com anos de experiência, sei como uma limpeza profunda pode ser vital para garantir que todos os outros produtos skincare sejam melhor absorvidos pela pele".

"A limpeza com a ajuda da termoterapia leva a limpeza do rosto ao próximo nível. Com o calor, conseguimos preparar a pele e os poros, o que garante uma limpeza ainda mais eficaz", diz ainda.

A LUNA 3 plus também oferece uma massagem refirmante mais eficaz, ao incluir a tecnologia de microcorrentes, já conhecida dos consumidores FOREO nos dispositivos BEAR.

Os tratamentos com massagens refirmantes e microcorrentes estão disponíveis exclusivamente através da aplicação móvel da FOREO, com 5 rotinas pré-programadas de 4 a 6 minutos e com a ajuda de uma assistente virtual.

Ao fim de alguns minutos, conseguimos um cuidado facial completo que alia uma limpeza superior a uma massagem refirmante ainda mais eficaz.