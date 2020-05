Outro procedimento que tem ganho grande relevância nos últimos anos é o aumento de glúteo. A gluteoplastia não se refere apenas ao aumento do glúteo: é um excelente complemento à lipoaspiração, uma vez que a forma mais natural e com menos complicações a longo prazo é utilizar a gordura aspirada. Removemos a gordura de áreas onde está em excesso e infiltramos essa mesma gordura (após preparação) nas áreas que desejamos. Desta forma, vai permitir um resultado mais radical na obtenção das curvas que traduzem sensualidade.

Se os implantes forem de qualidade e adequados a cada situação, podem durar toda a vida, sem necessidade de troca

A cirurgia plástica é palco de vários mitos. Quer destacar alguns?

Existem, de facto, muitos mitos, apesar das pessoas estarem cada vez mais informadas. A redução dos pequenos lábios, por exemplo, gera muita preocupação, com muitas mulheres a acharem que poderão perder o prazer sexual. Não é verdade e pode até ocorrer o oposto. Com o procedimento, a mulher vai sentir-se mais confiante e predisposta, o que fará com que aproveite melhor a sua atividade sexual e tire daí mais prazer. Além disso, se no procedimento se incluir remodelação do clitóris, deixando-o mais exposto, também poderá ter mais prazer.

Os implantes mamários também geram algumas dúvidas: aumentam o risco de cancro? Tenho de trocá-los de 10 em 10 anos? Nada disso é verdade. Se os implantes forem de qualidade e adequados a cada situação, podem durar toda a vida, sem necessidade de troca. Nestes casos, como em toda a cirurgia plástica, é importante procurar pelas melhores soluções e não pelas mais baratas. Optando por soluções mais baratas, aí sim podem surgir alguns problemas.

Sendo o botox um dos componentes mais procurados para tratar do rosto e das suas rugas, é importante também desmistificar o mito de que se pode ficar sem expressão facial ao aplicá-lo. O botox é uma toxina (toxina botulínica) que serve para paralisar os músculos, mas que só é aplicada exatamente na zona a tratar, para atingir rugas específicas e não na cara toda, pelo que não há risco de perda total da expressão facial. É preciso, para isto, que cada rosto seja estudado ao pormenor antes de se injetar a toxina.

É possível fazer cirurgia plástica sem cicatrizes ou isso é um mito?

É mito. No caso de procedimentos estéticos, como injeção de botox ou ácido hialurónico, não há quaisquer cicatrizes associadas, mas quando falamos de cirurgia é impossível não haver cicatrizes. Tratam-se de procedimentos invasivos, que requerem cortes na pele, ainda que possam ser muito pequenos. O que tentamos fazer é colocar as cicatrizes em zonas estratégicas, para que possam ser quase que “escondidas”. Mas claro que nem sempre é possível.

A cirurgia plástica é vista por algumas pessoas como tendo uma finalidade estética, não sendo reconhecida a sua funcionalidade. Concorda?

A cirurgia plástica tanto pode ser estética como reconstrutiva, mas, vulgarmente, as pessoas associam-na apenas à parte estética, esquecendo a outra vertente. Na cirurgia estética, como o próprio nome indica, tratam-se que questões estéticas, mas há situações em que se junta o útil ao agradável. É o caso das rinoplastias, que, frequentemente, são realizadas não apenas para melhorar a imagem do nariz, como para tratar problemas respiratórios. O mesmo se coloca em reduções mamárias: apesar de ser uma cirurgia muitas vezes classificada como estética, grande parte das vezes é realizada por questões de saúde, seja pelo peso da mama estar a gerar problemas de costas, seja por ser a causa de dificuldades de higiene e de mobilização. A redução mamária está mesmo classificada como uma das cirurgias que mais impacto tem na melhoria da qualidade de vida.

Depois, há toda a vertente da cirurgia plástica reconstrutiva. No meu caso, além de trabalhar em clínicas privadas mais direcionadas para a cirurgia estética, exerço num hospital público, onde me dedico exclusivamente à reconstrução. Grande parte do meu trabalho passa por tratar situações de pós-cancro, reconstruindo mama, pescoço e outras partes do corpo afetadas pela doença. No caso de reconstrução de partes do corpo queimadas, trata-se também de um trabalho de cirurgia plástica. São casos em que este tipo de trabalho assume grande importância, com a finalidade de recuperar função e eliminar o estigma de um acidente ou doença, para que as pessoas possam ter uma vida o mais normal possível.

De que forma é que uma rinoplastia pode melhorar a vida de um doente?

Além de poder melhorar a autoestima, trazendo mais confiança, já que trata da parte estética, pode também ser relevante para apagar a memória de traumas, por exemplo em casos de maus-tratos. Na parte funcional, traz também grandes benefícios: o desvio do septo nasal leva a dificuldades respiratórias, obstrução nasal, inflamação dos seis paranasais, hemorragias nasais e até dor de cabeça, além do tão incómodo ressonar. Com a rinoplastia (neste caso, rinosseptoplastia), conseguimos tratar também desse desvio e afastar todos estes problemas da vida do paciente.

Que outros procedimentos da cirurgia plástica podem aumentar a funcionalidade de um utente?

A hipertrofia mamária, que é quando a mama é demasiado grande, é um desses casos. É altamente incapacitante, levando a dores de costas, má postura, dificuldades de mobilidade e higiene, podendo levar a infeções recorrentes na mama. Aqui, a diminuição do tamanho da mama traz grandes benefícios sentidos no dia-a-dia, eliminando todas essas limitações.

A cirurgia da mão, seja para reparar lesões nervosas em acidentados ou para tratar de queimados, é um outro exemplo em que a cirurgia plástica devolve a funcionalidade do membro ao paciente.

Em 2014, passei uma temporada na Jordânia, num campo de refugiados sírios, a operar vítimas da guerra, enquanto voluntário. Eram pessoas que tinham sido apanhadas por explosões e que, do nada, viram partes do corpo serem destruídas e que não teriam forma de as recuperar sem a ajuda de médicos de todo o mundo que se voluntariaram para fazer esse trabalho. É também nestes casos que a cirurgia plástica faz a diferença.

A cirurgia estética ainda é vítima de algum preconceito?

A cirurgia plástica não pode ser banalizada, nem pode ser encarada como uma moda. Por muitas tendências e ideias de beleza que nos tentem "vender", temos sempre que ter em conta a saúde e a individualidade de cada um, fazendo escolhas que sejam válidas para agora e que continuem a ser válidas daqui a 10 anos. Manter proporções equilibradas, saber quando parar e procurar sempre os melhores produtos são condições fundamentais para obter bons resultados e resultados que façam sentido durante um longo período de tempo. É também essencial ter plena confiança no médico, para ter a certeza que lhe irão recomendar a melhor solução. Por outro lado, e num lado completamente oposto, há quem ainda veja a cirurgia estética com algum estigma e não faz sentido que assim seja.

Fazer este tipo de cirurgias não tem de ser motivo de vergonha ou incómodo, desde que sejam escolhas conscientes e que tragam benefícios para os pacientes, sejam físicos ou emocionais. Não deve ser criticado nem quem opta por fazer, nem quem não gosta. Ambas as opções são legítimas e devem ser respeitadas.