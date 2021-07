A pele vai envelhecer e não há forma de travar esse processo natural. Mas a forma como isso acontece está nas mãos de cada um. Para além da importância da hidratação, de uma alimentação equilibrada, é também essencial tonificar os músculos do rosto e proteger a pele para promover um envelhecimento saudável e bonito.

O processo de regeneração da pele acontece a cada 28-30 dias em condições normais. Todavia, com o passar dos anos, esse mecanismo natural acaba por ficar mais lento e ineficaz, o que se traduz na perda de elastina e colagénio e na perda de firmeza dos músculos do rosto.

O dispositivo de tonificação facial de microcorrentes inteligentes BEAR da marca sueca FOREO, que acaba de ser lançado em Portugal, ajuda a pele a manter a firmeza e promove a tonificação dos músculos, ao trabalhar os 69 músculos do rosto e pescoço graças às facial smart microcurrent (microcorrentes) e às pulsações T-Sonic.

Para a dermatologista Carmen Navarro, com BEAR "definimos as feições do rosto, trabalhamos as maçãs do rosto, o contorno dos olhos, a testa, e as rugas de expressão que tendem a aparecer entre as sobrancelhas".

O que são as microcorrentes?

Os tratamentos anti-envelhecimento de microcorrentes proporcionados pelo BEAR são essencialmente um cuidado de "lifting facial não cirúrgico".

A microcorrente, alternativa natural ao botox e aos preenchimentos, promete uma pele mais jovem, uniforme e firme. A microcorrente utiliza correntes elétricas de baixa voltagem que imitam aquelas que o corpo produz naturalmente ao nível celular. Esta eletroestimulação permite a produção de ativos químicos ao nível celular da pele, ajudando-a a reparar os tecidos e a estimular a produção de colagénio.

A tecnologia de microcorrentes proporciona que todos esses músculos sejam trabalhados o que permite ter uma pele refirmada e um rosto mais esculpido. O BEAR deve ser utilizado com o SÉRUM SÉRUM SÉRUM da FOREO.

O ser humano possui 43 músculos no rosto e 26 no pescoço que com o tempo perdem a sua firmeza e tonificação. A tecnologia de microcorrentes proporciona que todos esses músculos sejam trabalhados o que permite ter uma pele refirmada e um rosto mais esculpido. “O que estamos a trazer com esse tipo de dispositivo é, na verdade, imitar o que o nosso corpo faz no nível celular, mas que, com o passar dos anos, fica mais lento. Estarmos a dar uma ajuda extra à pele. É como fazer ioga ou pilates", diz a médica Carmen Navarro.

Este dispositivo compacto, prático e ergonómico oferece uma experiência de treino completo. O mesmo inclui ainda o Anti-Shock System, uma tecnologia que mede a resistência da pele à eletroestimulação, ajustando automaticamente a intensidade evitando qualquer desconforto, mas sem nunca comprometer a eficácia do tratamento.

"Quando se fala em microcorrentes, podem existir pessoas que têm medo de não saber aplicá-las ou sofram de um pequeno desconforto. Mas isso é algo que não acontece com BEAR da FOREO", refere Carmen Navarro.

Este dispositivo é o verdadeiro personal trainer do rosto, e inclui 5 níveis de intensidade de microcorrentes, ideal para que qualquer pessoa possa adaptar e personalizar o seu tratamento às reais necessidades.

As pulsações T-Sonic patenteadas pela FOREO promovem uma melhor absorção do SÉRUM SÉRUM SÉRUM da FOREO na pele, melhoram a microcirculação para uma pele mais luminosa e ajudam a aliviar os pontos de maior tensão muscular no rosto. O BEAR deve ser utilizado após a aplicação deste sérum por todo o rosto e pescoço, uma vez que se trata também de um gel condutor essencial para que as microcorrentes sejam transmitidas de forma segura e eficaz para a pele.

Quando utilizar o BEAR?

Este dispositivo é absolutamente seguro e respeita a pele para poder ser utilizado todos os dias, uma vez por dia, de manhã ou à noite, em tratamentos com a duração de 1 a 3 minutos. É importante respeitar o período de 24 horas entre utilizações.

A marca recomenda a sua utilização cinco vezes por semana, uma vez por dia, durante 60 dias, e depois 2 a 3 vezes por semana para manter os resultados.

Chris Luckham, responsável do departamento de Formação da FOREO, diz que "podemos esperar resultados imediatos após a primeira utilização, mas no geral começamos a notar diferenças incrementais num período de dois meses, desde que existe uma consistência na utilização de BEAR".

"Este cuidado pode ser utilizado por qualquer pessoa com mais de 18 anos. Portanto, se o objetivo é ter uma tez mais uniforme, reduzir linhas finas e rugas ou retardar os sinais de envelhecimento, este dispositivo é o melhor investimento que podemos fazer", conclui.