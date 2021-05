A pele é o maior órgão do ser humano e está em constante contacto com o meio ambiente. Reage de maneira diferente e tem necessidades específicas e únicas. Foi a pensar nas necessidades de cada tipo de pele, bem como na idade, ambiente e estilo de vida que a ETAT PUR encontrou o seu lugar no mercado da dermocosmética.

"É uma marca dirigida a todos, a todos os tipos e tons de pele, única na sua forma de levar em conta as necessidades individuais de cada um", partilha o farmacêutico e biólogo Jean-Noel Thorel, criador de ETAT PUR.

A ETAT PUR pertence ao Grupo NAOS, que também possui a Esthederm e a Bioderma, e procura ir além da cosmética tradicional: a nova marca defende uma rotina de beleza minimalista, possui produtos a preços competitivos e é vendida exclusivamente online.

A sua imagem de marca são os ativos puros, únicos na sua abordagem, pois têm a concentração ideal de eficácia para a pele, sem a presença de ingredientes obsoletos ou ingredientes nocivos para a pele.

Cláudia Carvalho, gestora da ETAT PUR em Portugal, considera que o lançamento da marca vem trazer uma nova abordagem ao mercado da dermocosmética. "Acreditamos que tratar a pele em demasia é prejudicar a saúde da própria pele. A nossa abordagem conjuga a simplicidade de uma rotina com apenas dois ou três passos, totalmente alinhada com a abordagem minimalista (skinminimalism)", diz.

"Enquanto que o mercado nos acostumou a fórmulas milagrosas com tudo-em-um, a Etat Pur sugere uma abordagem por ingrediente, definido em perfeita harmonia com o ecossistema da pele. Optámos por ingredientes puros, estudados exaustivamente ao pormenor, para oferecer à pele apenas aquilo que ela necessita, nada mais, nada menos, sem ingredientes nocivos ou supérfluos", acrescenta.

Aconselhamento personalizado e 15% de desconto na primeira compra Pode fazer um diagnóstico da pele online no site da marca. No fim, descobre os cuidados mais indicados para tratar e cuidar da sua pele. Até ao final de maio, marque uma sessão de aconselhamento personalizado ETAR PUR com uma especialista para descobrir a sua rotina minimalista de beleza e ganhe 15% de desconto na sua primeira compra no site.

Pedro Azevedo, Diretor-Geral do grupo NAOS Portugal, afirma que a ETAT PUR "é acima de tudo uma inovação sem precedentes no universo dos cosméticos, uma abordagem única e patenteada globalmente".

"A linha de cuidados universais e biomiméticos da marca inspira-se no funcionamento natural da pele, com a ambição de acompanhá-la com excelência na sua própria beleza. Esta foi a linha de partida, e um grande desafio que levou de cinco a seis anos para a criação do primeiro produto ETAT PUR", refere.

"Queremos criar uma base de transparência e confiança com os nossos consumidores, e por isso não escondemos nada na formulação dos nossos produtos", explica Pedro Azevedo.