Uma ótima aparência não requer apenas uma boa câmara e luz, mas também uma pele luminosa. Segundo a FOREO, "o stress, sono irregular, maus hábitos alimentares e de bebida, fumar, luzes de ecrãs, mas também muitos problemas como fatores genéticos, ganho e perda de peso frequente e irregular podem causar flacidez da pele, vermelhidão" e são fatores com um impacto importante na aparência do maior órgão do corpo humano.

Por isso a marca sueca acaba de lançar em Portugal a IRIS. Este "poderoso gadget de beauty-tech faz os olhos cansados brilharem novamente", diz Boris Trupcevic, CEO da FOREO, marca responsável pelos também bem-sucedidos dispositivos de beleza ESPADA e LUNA.

"Inspirado nas massagens de olhos praticadas na Ásia, o inovador IRIS aumenta os benefícios visíveis desta técnica e vai para além da possibilidade de usar a ponta dos dedos", acrescenta.

"Apresenta tecnologia T-Sonic alternada para massagear suavemente, suavizar, renovar e refrescar o contorno dos olhos com um design ultra macio e à prova de água", refere a marca em comunicado.

"Testes mostram que IRIS é 3,5 vezes mais eficaz na redução dos papos nos olhos e também melhora o fluxo sanguíneo, reduzindo o inchaço e as olheiras, o stress acumulado e o cansaço na área do contorno. O seu design patenteado é clinicamente comprovado para massajar eficazmente o sérum de tratamento de olhos e o hidratante profundamente na pele, aumentando a absorção do produto e reduzindo as olheiras, deixando-te com um brilho jovem", diz Boris Trupcevic.

Veja algumas fotos do aparelho

Massajador de olhos aprovado por oftalmologistas e celebridades

Para homens e mulheres que procuram olhos revigorados e com uma aparência mais jovem, IRIS - que tem um PVPR de 139 euros - surge como um massajador de olhos aprovado por oftalmologistas que reduz visivelmente os pés de galinha, olheiras e inchaço sob os olhos.

IRIS é também adorada por celebridades. A Vogue britânica divulgou IRIS como o segredo de beleza de Gemma Chan. A estrela de “Crazy Rich Asians” diz que IRIS é um dos favoritos na sua mala, e na revista In Style Gemma Chan inclui IRIS, (ou “eye-brator” como ela o chama) nas suas rotinas de beleza.

Segundo a FOREO, este também é o segredo de beleza e o massajador de olhos favorito da Paris Hilton, que vai com ela para todo o lado.

A especialista em antienvelhecimento Katrina Valente explica os benefícios das pulsações T-sonic na pele: "As pulsações T-sonic na pele ajudam a mover o fluxo linfático que ajuda a eliminar toxinas na pele melhorando o tom e a textura. Melhora a circulação sanguínea e promove oxigénio para a superfície da pele. Dá um brilho saudável que é visível. Também reduz visivelmente o inchaço".

Prevenção dos sinais de envelhecimento

A tecnologia exclusiva T-Sonic da FOREO possui 2 modos, cada um para massajar suavemente o contorno dos olhos e torná-lo mais luminoso.

No modo Pure, o IRIS imita a sensação de uma massagem manual com movimentos leves e suaves para prevenir os sinais de envelhecimento antes que eles se comecem a desenvolver. O modo Spa combina toques leves com pulsações delicadas para reduzir os sinais de envelhecimento mais pronunciados e proporciona uma drenagem linfática relaxante.

"Este dispositivo de beleza inovador pode ser usado em combinação com cremes e séruns para os olhos para melhorar a absorção. Com IRIS e a sua massagem de drenagem linfática e descongestionamento da zona do contorno dos olhos, previne a aparência de cansaço e ajuda a reduzir a visibilidade dos sinais da idade", refere a marca.

"Agora, basta preparares a tua pele, ajustar as luzes, encontrar o ângulo perfeito e fazer um Smize (sorrir com os olhos) - e vais ter toda a gente a perguntar porque estás com um olhar tão radiante", conclui.