"Um revolucionário gel concentrado anti-imperfeições, projetado para tratar a acne e as manchas na pele. O gel inovador pode ser usado individualmente ou, para maximizar as suas propriedades e benefícios, em conjunto com a FOREO ESPADA - o dispositivo anti-acne com luz LED azul pulsada", descreve a FOREO em comunicado.

Dados recentes mostram que 90% das pessoas sofrem de acne em algum momento da vida, tornando-se a oitava doença mais prevalente no mundo. Embora a acne afete principalmente adolescentes, esta é, também, muito recorrente em adultos: 54% das mulheres e 40% dos homens com mais de 25 anos sofrem ou sofreram algum grau de acne.

Além disso, a generalização do uso de máscara durante a maior parte do dia levou ao aumento da incidência de erupções cutâneas, resultando no fenómeno "Mascne".

Estudos indicam que pessoas com acne têm maior propensão para se sentirem constrangidas e stressadas, sofrerem de ansiedade, depressão, baixa autoestima e autoconfiança. Por isso, quando o tema é o tratamento de manchas, os consumidores procuram soluções rápidas e eficazes que restabeleçam a pele em apenas alguns dias.

"FOREO ESPADA BHA + PHA Blemish Solution é uma solução simples, rápida e eficaz para responder a esses problemas e dar a todos os amantes da FOREO a pele limpa, fresca e feliz com que sempre sonharam", explica a marca.

O preço de venda ao público é de 29,90 euros.

O que contém este gel?

O ESPADA BHA + PHA Blemish Solution contém uma poderosa combinação de 6 superingredientes diferentes, incluindo ácido salicílico 2% e hamamélis para desobstruir os poros e esfoliar suavemente; niacinamida e óleo de melaleuca para reduzir rapidamente e eliminar as manchas teimosas, ajudar a diminuir a vermelhidão e prevenir futuras erupções cutâneas; pantenol e ácido lactobiônico para acalmar e hidratar a pele.

Ao contrário da maioria das soluções para a acne, que podem causar desidratação e descamação da pele, esta fórmula, em gel, concentrada e leve, contém ácido lactobiónico para ajudar aumentar os níveis gerais de hidratação e pantenol para acalmar a pele reduzindo a comichão e a inflamação, oferecendo o alívio perfeito para manchas.

Este produto é adequado para todos os tipos de pele, dermatologicamente testado, vegan, cruelty free e sem aromas sintéticos.

Como parte integrante da coleção ESPADA da FOREO, o BHA + PHA Blemish Solution pode ser usado individualmente ou em combinação com ESPADA, o dispositivo anti-acne com luz LED azul pulsada, que potencia os seus efeitos e benefícios para um resultado ainda melhor.

Como usar?

Limpa bem o rosto. Para melhores resultados, recomendamos o uso de um dispositivo para limpeza facial da gama LUNA, combinada com o FOREO MicroFoam Cleanser. Aplica uma fina camada de ESPADA BHA + PHA Blemish Solution diretamente nas zonas de imperfeições, com a ponta dos dedos, até que seja completamente absorvido. Opcional: utiliza o dispositivo FOREO ESPADA, mantendo-o em cada imperfeição durante 30 segundos, para maximizar os benefícios do gel. Repete o tratamento após cada limpeza do rosto, até que as imperfeições desapareçam completamente.

O ESPADA BHA + PHA Blemish Solution e o dispositivo ESPADA da FOREO estão disponíveis em locais selecionados como Douglas, Perfumes & Compahnia, e Loja do Shampoo.

Veja algumas imagens dos produtos na galeria em baixo: