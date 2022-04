"O Institut Esthederm apresenta o novo Crème Absolue Minceur-Fermeté que estimula a eliminação de gordura, ativa a microcirculação para um efeito drenante e melhora a elasticidade da pele", informa a marca de dermocosmética em comunicado.

"Muitas vezes os cuidados corporais são tidos como secundários, no entanto a pele do corpo representa 90% da área total da nossa pele. Deste modo, também a pele do nosso corpo deve ser reeducada", lê-se na nota.

"O Institut Esthederm volta a inovar, com o lançamento do Crème Absolue Miceur-Fermeté, um cuidado com ação 3 em 1: adelgaçante, refirmante e drenante. Ideal para uma pele com sinais de flacidez, após alterações de peso ou maternidade. No entanto, não é indicado durante a gravidez nem amamentação", acrescenta.

A sua textura em creme é de fácil absorção e apresenta uma fragrância única e muito agradável. Deve ser aplicado 1 a 2 vezes ao dia nas zonas afetadas (nádegas, coxas e barriga), massajando segundo movimentos ascendentes. Não aplicar na pele irritada.

"Os resultados são notórios! Uma silhueta redefinida e celulite menos visível. Pele mais macia, firme e suave. O aliado perfeito para quem privilegia um cuidado de corpo completo e inovador, mas também a sensorialidade, experiência e o prazer", conclui a nota.