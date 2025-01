Chama-se Absolue e é um dos novos lançamentos de makeup da Lancôme que, segundo a marca, pretende marcar o início "de uma nova era na maquilhagem".

Apesar de se apresentar como uma base fluída de alta performance, este é um produto que consegue ir muito mais além do que proporcionar uma pele uniforme e sem imperfeições. A grande diferença está no facto de conseguir juntar as propriedades hidratantes e rejuvenescedoras de um sérum num produto de maquilhagem.

Apesar de a rosa não ser um ingrediente novo, uma das particulariedades desta base vai para o facto de, 85% da sua composição, conter um sérum enriquecido com um extrato de uma variedade única desta flor conhecida pelas suas propriedades para a pele: a Perpetual Rose™.

"Um verdadeiro fenómeno natural, a Perpetual Rose™ prospera no terroir único e no solo rico em minerais e banhado pelo sol do Plateau de Valensole no Sul de França. Cultivado de forma orgânica e colhido por especialistas de Lancôme, a Perpetual Rose™ é distinta de qualquer variedade de rosa, desabrochando continuamente durante o ano com uma vitalidade natural que proporciona aos extratos os seus excecionais poderes de rejuvenescimento", explica a marca em comunicado sobre os benefícios desta flor que se junta à água de rosas.

Base fluída Absolue de Lancôme créditos: Lancôme divulgação

Com uma cobertura média e textura mais fina, esta novidade é ideal para quem não dispensa um efeito mais natural para o dia a dia. Quando aplicada na pele, esta consegue trazer mais luminosidade, uma dose de hidratação e, ainda, proporcionar um acabamento suave e acetinado.

É ainda de destacar o seu frasco de vidro lapidado que, à primeira vista, se assemelha a uma caixa de joias ou a um perfume luxuoso, e o facto de esta ser uma base com um formato totalmente recarregável.

Se ão dispensa a utilização de pincéis na sua rotina de beleza, a marca desenhou o Micro-Glow Kabuki que vai ajudá-la a obter um acabamento profissional e uniforme num estalar de dedos.

A Base Fluida Absolue da Lancôme (PVPR: 130,80€) está à venda em exclusivo no El Corte Inglés.