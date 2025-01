1. Ignorar o tom de pele

Um dos erros mais comuns ao escolher uma base é selecionar um tom que não corresponde à coloração natural da pele. Para garantir um acabamento harmonioso, é essencial escolher uma opção que se alinhe não apenas com o tom da pele, mas também com o seu subtom, que pode ser quente, frio ou neutro. A escolha correta da cor ajuda a criar um visual mais natural, evitando contrastes visíveis entre o rosto e o pescoço e proporcionando um acabamento mais fluido e suave.

2. Ignorar a durabilidade

Um erro comum é não levar em conta a durabilidade da base ao longo do dia. Produtos com fórmulas leves podem ser perfeitos para um look mais natural, mas muitas vezes não oferecem a cobertura necessária para um dia longo. Por outro lado, bases de longa duração, embora sejam ideais para ocasiões que exigem maior resistência, podem ser excessivas para o uso diário. A chave é escolher um produto certo para cada ocasião. Para quem precisa de uma base que permaneça intacta por várias horas, como num dia de trabalho ou evento, deve optar por uma cobertura sem pesar na pele.

3. Não considerar o tipo de pele

Uma consideração importante ao escolher uma base é levar em conta o tipo de pele e necessidades específicas. Usar um produto inadequado pode afetar tanto o acabamento quanto a durabilidade da maquilhagem. Pessoas com pele oleosa devem optar por fórmulas matificantes, que ajudam a controlar o brilho, enquanto quem tem pele seca deve procurar bases hidratantes, que proporcionam mais conforto e luminosidade. Ajustar a base ao seu tipo de pele é essencial para garantir um acabamento perfeito e duradouro.

4. Não pensar na cobertura desejada

Ao escolher uma base é essencial considerar o nível de cobertura que procura. Muitas vezes, as pessoas optam por opções com maior cobertura quando, na realidade, preferem um look mais natural, ou escolhem algo mais leve esperando uma cobertura mais intensa. Para quem deseja um acabamento mais suave, uma base de cobertura leve é ideal, proporcionando um efeito natural e fresco. Já para quem pretende esconder manchas mais evidentes, opções com uma cobertura mais alta são uma boa opção. O segredo é escolher a base que melhor se adapta ao resultado que deseja alcançar.