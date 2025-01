"O verão reflete saúde e beleza sem esforço. O que pode ser melhor do que o nosso novo Dior Forever Hydra Nude para ter uma pele beijada pelo sol durante todo o ano?", refere Peter Philips, responsável pela criação das duas inovações. "Leve e cuidadosa, esta fórmula atualizada eleva a sua tez. Para celebrar a luminosidade e o brilho intermináveis, oferecemos um fabuloso pó bronzeador digno dos deuses", acrescenta o Diretor de Criação e Imagem da Dior Makeup.

E como é que conseguimos um efeito natural de longa duração?

A Dior Forever Hydra Nude é a primeira base da marca composta por 96% de ingredientes de origem natural e 55% de água. Esta composição garante um acabamento natural e de longa duração graças à sua textura leve, que se funde com a pele, proporcionando uma tez nude perfeita durante 24 horas.

Para além de inovar, a fórmula é igualmente refrescante oferecendo hidratação intensa desde a manhã até à noite.

A nova base da Dior encontra-se disponível em 18 tons principais e em 3 subtons diferentes.

Dior Forever Hydra Nude Dior Forever Hydra Nude. PVP 59€ créditos: Divulgação

Bronze de verão todo o ano

O pó bronzeador Dior Forever Nude Bronze aquece a tez com um efeito bronzeado mate ou luminoso natural. Vestido numa luxuosa embalagem âmbar com design cannage, esta inovação "à prova de verão" proporciona à pele um aspeto saudável prolongado graças à essência do complexo Tan Beautifier, infundido com ácido hialurónico.

O Nude Bronze encontra-se disponível em dois acabamentos para diferentes estilos de bronzeado:

• Luminoso natural: para um efeito bronzeado com brilho saudável, graças aos reflexos luminosos.

• Mate: para um efeito natural uniforme na pele, graças aos pós ultra-finos.

Dior Forever Nude Bronze Dior Forever Nude Bronze. PVP 56€ créditos: Divulgação

Cada acabamento oferece uma paleta de quatro tons para se adequar a diferentes tons de pele.