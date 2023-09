O verão é uma estação do ano adorada por muitas pessoas, pois é quando as praias, piscinas e atividades ao ar livre se tornam o foco da nossa atenção. No entanto, é comum que a nossa pele exija um pouco de atenção extra para recuperar a sua vitalidade e beleza após os meses de maior exposição solar. É nesse contexto, que os tratamentos estéticos faciais mais procurados após o verão, desempenham um papel importante.

Hidratação

A exposição repetitiva ao sol pode deixar a nossa pele bastante desidratada. Tratamentos como o Prophilo, máscaras faciais hidratantes e a mesoterapia são algumas das opções populares que proporcionam à pele a hidratação profunda que ela precisa.

A batalha contra as manchas do sol e vasos sanguíneos

A frequente exposição solar resulta em manchas de hiperpigmentação e na dilatação de vasos sanguíneos visíveis. Para acabar com estes problemas, muitas pessoas procuram optar por tratamentos a laser, microagulhamento com ativos despigmentantes e até mesmo peelings químicos - pois ajudam a renovar a pele, removendo as células mortas da camada superficial e melhorando a sua textura.

Preenchimento dérmico e botox

Para aqueles que desejam tratar as rugas e as linhas de expressão, assim como restaurar o volume perdido devido ao envelhecimento e exposição solar, os preenchimentos dérmicos - como o ácido hialurónico - são a escolha ideal. A toxina botulínica é, também, uma ótima opção, tendo em conta que ajuda a suavizar as rugas de expressão - proporcionando um rosto mais relaxado e rejuvenescido.

A arte da renovação facial

Além dos tratamentos mencionados, muitos consumidores procuram procedimentos mais intensivos, como cirurgias plásticas faciais - incluindo a rinoplastia e lifting facial. Estes procedimentos podem proporcionar excelentes resultados. Por outro lado, exigem um maior compromisso e tempo de recuperação. Para aqueles que procuram tratamentos mais subtis e menos invasivos, as opções de tratamento de rejuvenescimento facial - como os bioestimuladores de colagénio e o ultrassom microfocado - são a melhor alternativa.

Após um verão cheio de diversão e exposição solar, a nossa pele merece cuidados especiais para recuperar a sua vitalidade. Os tratamentos estéticos faciais pós-verão oferecem uma oportunidade valiosa de revitalização e renovação. Independentemente do tratamento escolhido, o objetivo é o mesmo: ajudar as pessoas a sentirem-se confiantes e radiantes com a sua pele.

Para dar um passo em direção à sua melhor versão, consulte um profissional qualificado: a sua pele agradecerá! Cada pessoa tem necessidades, tipos de pele diferentes - e as preocupações com a pele variam. Um profissional qualificado consegue avaliar as necessidades individuais, aconselhar sobre os tratamentos mais apropriados e garantir que os procedimentos sejam realizados com segurança.

Um artigo de opinião da médica dentista Carolina Freitas, especializada na aplicação de Toxina Botulínica pela Universidade de São Leopoldo Mandic em São Paulo & Prática Exclusiva em Harmonização Facial na Clínica Parque da Cidade.