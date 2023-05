Nos últimos anos, os procedimentos de harmonização facial têm vindo a ganhar uma grande popularidade junto da sociedade. No entanto, a grande questão que se coloca é: é apenas mais uma “moda” ou vieram mesmo para ficar?

Desde os tratamentos mais invasivos - como o Botox - aos menos invasivos - como os famosos peelings - já são muitos os procedimentos de Medicina Estética disponíveis a nível mundial. A tendência tem vindo a ganhar popularidade nos últimos anos, principalmente devido ao aumento da exposição nas redes sociais e ao desejo que a sociedade tem por uma aparência mais jovem e rejuvenescida.

A nível nacional, a sociedade tem vindo a procurar sobretudo cinco tratamentos: a toxina botulínica - comercialmente conhecida como Botox - é uma das opções mais populares usada para suavizar rugas e linhas de expressão, tornando a pele mais saudável e brilhante; o preenchimento dérmico - que feito através da injeção de substâncias como o ácido hialurónico para restaurar volume perdido em alguma região; os tratamentos a laser permitem tratar uma série de questões estéticas, incluindo a remoção de manchas escuras, cicatrizes de acne, rugas finas e poros dilatados. Para melhorar a qualidade de peleestão os peelings químicos e os microagulhamentos com drug delivery - que permitem tratar problemas como o acne e a hiperpigmentação e, por fim, os tratamentos de rejuvenescimento facial, que incluem procedimentos como a radiofrequência e os bioestimuladores de colagénio - que estimulam a produção de colágeno na pele, promovendo a firmeza e a elasticidade.

A verdade, é que a combinação de tratamentos estéticos permite não só tornar a aparência mais harmoniosa e melhorar a simetria e o equilíbrio da face, como também envolvem processos de rejuvenescimento e prevenção de sinais de envelhecimento.

No entanto - como em todas as áreas - a Medicina Estética está em constante evolução, com novidades e avanços tecnológicos. Algumas das mais recentes novidades incluem tratamentos combinados, que envolvem a junção de diferentes tecnologias para obter resultados mais completos e eficazes; tecnologias de alta performance - como os lasers de última geração - que garantem maior precisão e menos tempo de recuperação; tratamentos não invasivos e a tendência de beleza natural, com resultados mais suaves e subtis.

A procura de procedimentos estéticos vai continuar a crescer à medida que a sociedade procure opções não cirúrgicas para melhorar a sua aparência e comece a apostar na prevenção para resultados cada vez mais naturais. A área da Harmonização Facial está a evoluir e vai, certamente, deixar de se focar em tratamentos apenas para harmonizar - mas sim em retardar sinais de envelhecimento.

A palavra-chave é mesmo prevenção - e não correção - pelo que, atualmente, já se sente uma grande procura de jovens a partir dos 25/30 anos para tratamentos preventivos como o botox e estimulação de colagénio.

É importante lembrar que a escolha do tratamento estético adequado deve ser feita em consulta com um profissional qualificado, levando em consideração as necessidades e características individuais de cada pessoa.

Um artigo de opinião da médica dentista Carolina Freitas, da Clínica Parque da Cidade.