Há que balizar o que são procedimentos estéticos. Quer, por favor, pormenorizar do que falamos quando nos referimos a procedimentos estéticos?

Sim, o conceito de procedimentos estéticos é bastante abrangente e inclui tanto intervenções médicas minimamente invasivas como cirurgias plásticas. No caso dos homens, estes procedimentos podem ir desde tratamentos faciais com laser, peeling químico e toxina botulínica (Botox) até a preenchimentos com ácido hialurónico, transplante capilar, ginecomastia, ou seja, a remoção de excesso de tecido mamário, a lipoaspiração e mesmo rinoplastias. Além disso, a área da estética genital masculina tem vindo a crescer, com procedimentos como aumento peniano e correção de assimetrias escrotais. Estes procedimentos visam melhorar a autoestima e proporcionar uma aparência mais jovem e cuidada.

procedimentos estéticos Olivas Menayo, especialista em cirurgia plástica reparadora e estética, na MS Medical Institutes. créditos: Divulgação

De entre os procedimentos que referiu, quais são os mais procurados pelos homens no presente?

Os homens têm características anatómicas diferentes das mulheres, e a estética masculina valoriza traços mais angulosos e definidos. Por isso, há procedimentos desenvolvidos especificamente para responder a essas necessidades, como o a harmonização facial masculina, com foco na definição do maxilar e mento (queixo).

De resto, em Portugal, os procedimentos mais procurados pelos homens incluem suavizar rugas na testa e ao redor dos olhos (toxina botulínica - Botox), o preenchimento com ácido hialurónico para definir o maxilar e melhorar a harmonia facial. A alopecia androgenética, comumente conhecida por calvície masculina, com técnicas FUE (Follicular Unit Extraction) para um resultado natural. Também está a merecer atenção a lipoaspiração para remover gordura localizada, principalmente na região abdominal e flancos e a cirurgia de ginecomastia para reduzir o volume das mamas masculinas, com o uso da tecnologia BodyTite para maior retração da pele.

Quem pretende rejuvenescer o olhar procura a blefaroplastia (cirurgia das pálpebras) e a depilação a laser para eliminar pelos indesejados no peito, nas costas e também na barba. Como referi há pouco, os procedimentos genitais, como o aumento peniano e a correção de assimetrias escrotais, estão em crescente demanda.

Finalmente, destaco a administração endovenosa de vitaminas, minerais, hidratação e antioxidantes (IV Drips) para melhorar a vitalidade, a saúde da pele e o aspeto geral. No fundo, este tratamento fornece nutrientes essenciais diretamente na corrente sanguínea, aumentando a energia, melhora a hidratação e promove um aspeto mais saudável e jovem.

Num passado recente um creme hidratante era encarado como 'ousado' para um homem. Hoje, temos harmonização facial, preenchimentos e até cirurgias. Antevê qual será o próximo tabu masculino a cair no universo da estética?

Provavelmente, o próximo tabu a cair será o uso mais generalizado de procedimentos estéticos não apenas para correção, mas também para prevenção. Ainda há alguma resistência à ideia de os homens recorrerem a cirurgias plásticas por motivos puramente estéticos, mas essa mentalidade está a mudar. Outro ponto será a crescente procura por tratamentos corporais, como contorno corporal e melhora da flacidez, especialmente com radiofrequências bipolares fracionadas, como Morpheus8, FaceTite e QuantumRF, que têm mostrado excelentes resultados na flacidez cervicofacial e papada. Além disso, os procedimentos estéticos genitais poderão tornar-se menos tabu, à medida que mais homens procuram melhorar a estética e funcionalidade dessa região. O uso de IV Drips também tende a ganhar popularidade como uma abordagem rápida e eficaz para manter um aspeto jovem e saudável.

Que fatores sociais e culturais estão a contribuir para o aumento da procura de procedimentos estéticos por parte dos homens?

Há diversos fatores que impulsionam essa tendência, incluindo uma maior aceitação social da estética masculina e a influência das redes sociais e da cultura da imagem.Também aqui juntaria aos fatores para uma maior procura de procedimentos estéticos o aumento da competitividade no mercado de trabalho, levando os homens a procurarem um aspeto mais jovem e confiante.

A própria evolução das tecnologias, tornando os procedimentos menos invasivos e mais acessíveis é um fator que atrai mais homens a cuidarem da sua imagem, assim como uma maior abertura dos profissionais de saúde e da sociedade em geral para a importância do autocuidado masculino.

Finalmente, sublinho a popularização de tratamentos rápidos e eficazes, como IV Drips, para revitalização e melhoria da aparência sem tempo de recuperação.

Apesar dos avanços tecnológicos, qualquer procedimento estético envolve riscos. Antes de realizar qualquer tratamento, é essencial consultar um profissional qualificado.

Referiu há pouco a imagem difundida nas redes sociais, aquela que nos é trazida por influenciadores e celebridades. Estão as redes sociais a criar novos padrões de beleza?

Sem dúvida. As redes sociais criaram novos padrões de beleza e aumentaram a exposição de influenciadores e celebridades que recorrem a procedimentos estéticos. Isso gera uma normalização desses tratamentos e incentiva muitos homens a procurá-los para atingir um visual mais cuidado e alinhado com as tendências atuais.

É possível traçar um perfil tipo dos homens que procuram estes procedimentos?

O grupo é cada vez mais heterogéneo, mas ainda há algumas tendências, nomeadamente encontrarmos homens entre os 30 e 50 anos como os principais consumidores de procedimentos estéticos. Também aqui incluo os profissionais que trabalham em áreas onde a imagem é importante, como empresários, atores, modelos e influenciadores. Estão estão entre os que mais recorrem a estes tratamentos. Há também uma procura crescente por parte de homens que passaram por grandes transformações corporais, como perda de peso significativa, e querem melhorar a aparência da pele e do contorno corporal.

De que forma a tecnologia ao serviço destes procedimentos está a permitir intervenções impensáveis há alguns anos?



A evolução tecnológica tem sido impressionante. Alguns avanços incluem técnicas de transplante capilar mais eficazes e naturais (FUE), o uso de lasers para rejuvenescer a pele e remover manchas sem tempo de recuperação, o ultrassom microfocado para lifting facial sem cirurgia. Também destaco a criolipólise para eliminar gordura localizada sem necessidade de lipoaspiração; as radiofrequências bipolares fracionadas, como Morpheus8, FaceTite e QuantumRF, que estimulam colagénio e proporcionam uma melhoria significativa da flacidez facial e corporal. Incluo, ainda, o uso de BodyTite na cirurgia da ginecomastia e lipoaspiração para tensar a pele e melhorar o contorno corporal, assim como os procedimentos minimamente invasivos para rejuvenescimento genital, melhorando a estética e a função.

Os procedimentos estéticos não estão imunes a complicações. Há riscos associados. O que devemos ter em consideração antes de iniciarmos um procedimento?



Apesar dos avanços tecnológicos, qualquer procedimento estético envolve riscos. Antes de realizar qualquer tratamento, é essencial consultar um profissional qualificado e experiente e avaliar a credibilidade da clínica ou centro médico onde será feito o procedimento.

Há também que compreender os riscos e possíveis complicações, seguir corretamente as recomendações médicas antes e depois do tratamento e, muito importante, ter expectativas realistas sobre os resultados.