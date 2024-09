Todos aqueles que não perdem uma oportunidade para cuidar de si, tanto por dentro como por fora, vão gostar de conhecer a Juno. Para além de ser conhecida como a deusa romana protetora das mulheres, é o nome da nova clínica de cirurgia plástica liderada pelo Dr. Júlio Matias, considerado uma referência nesta área em Portugal, e que acaba de abrir portas no centro de Lisboa.

Com o objetivo de empoderar e melhorar a autoestima dos seus pacientes, a clínica mune-se de uma equipa médica especializada e multidisciplinar que oferece diferentes tipos de cirurgias, tratamentos e procedimentos na área da cirurgia plástica e estética.

A Juno destaca-se pelo seu serviço personalizado onde, numa fase inicial, é feita uma avaliação individual de forma a perceber quais as preocupações do paciente e, desta forma, dar resposta às suas necessidades. Independentemente do caso, o objetivo é entregar os melhores resultados privilegiando sempre a naturalidade.

“Numa sociedade onde existe uma preocupação crescente com a prevenção e atraso do

envelhecimento, nota-se também, um interesse contínuo na procura de procedimentos que permitem uma maior identificação com uma imagem corporal positiva, com um aspeto mais atlético, mas também natural e proporcional e a Juno apresenta-se como o espaço ideal para cuidar de dentro para fora”, refere o espaço em comunicado.

Dermatologia, nutrição psicologia e fisioterapia são algumas das outras áreas de especialidade a que os clientes poderão ter acesso neste espaço, localizado no número 58 da Avenida Infante Santo, e onde inovação e tecnologia andam de mãos dadas.

No campo dos procedimentos não cirúrgicos destacam-se a harmonização facial, botox, preenchimentos com ácido hialurónico, bioestimuladores, laser resurfacing ou Facetite. Se optar por uma intervenção cirúrgica pode optar por cirurgia facial (faceliZ, liZ cervical, blefaroplastia ou rinoplastia), mamária (mamoplastia de redução, de aumento, mastopexia com e sem próteses, e cirurgia de reconstrução mamária), contorno corporal (abdominoplastia, lipoaspiração, lipoescultura com lipoenxerto, bodyliZ e BodyTite) e íntima (labioplastia ou o enxerto de gordura dos grandes lábios).

Para mais informações, clique aqui.