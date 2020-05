"Perante a importância do contexto escolar para o desenvolvimento infantil, urge que qualquer decisão a este respeito possa estar suportada em recomendações técnico-científicas e não em medidas avulsas, de quem pouco ou nada sabe sobre crianças, e com potencial prejuízo para estas", alerta Mauro Paulino, psicólogo clínico e coordenador da Mind - Instituto de Psicologia Clínica e Forense.

Em Portugal, aguarda-se a reabertura das creches e jardins de infância, no dia 18 de maio, bem como a abertura dos centros de atividades e pré-escolar no dia 1 de junho. Segundo o Artigo 13.º B, o uso de máscaras ou viseiras é obrigatório para o acesso ou permanência nos estabelecimentos de ensino e creches pelos funcionários docentes e não docentes e pelos alunos maiores de seis anos.

No que diz respeito a estabelecimentos comerciais e serviços públicos (por exemplo, supermercados, cabeleireiros, transportes públicos), o uso de máscara é obrigatório para todos os adultos, sendo a lei omissa relativamente a crianças com idade inferior a seis anos. Esta refere apenas que o uso de máscaras ou viseiras é obrigatório pelos alunos maiores de seis anos, nos estabelecimentos de ensino.

Ainda assim, segundo a Academia Americana de Pediatria, crianças com uma idade inferior aos dois anos não devem usar máscara, pois as vias respiratórias encontrarem-se em desenvolvimento e, por isso, o risco de sufoco é elevado. A psicóloga clínica Filipa Jardim da Silva adverte que das pesquisas realizadas "a criança até pode ficar mais exposta ao vírus", uma vez que o uso da máscara pode "causar impressão" e a criança "estar constantemente a mexer no resto sem lavar as mãos".

O que estão a fazer os outros países?

Em Espanha, o governo espanhol recomenda, sem carácter obrigatório, o uso de máscara para todas as crianças. Com medidas tendencialmente diferentes destacam-se França e Itália. Em França, as creches abriram portas no dia 11 de maio e nas escolas, por exemplo, as mesas encontram-se a uma distância de segurança que permite que as máscaras não sejam usadas durante as aulas, mas somente no recreio.

Em Itália, a reabertura das creches e jardins de infância não exige que as crianças usem máscara, mas apenas os profissionais. Perspetiva-se a retoma de funções nessas unidades no mês de junho, com recurso a grupos de três a seis crianças, até aos seis anos de idade, cuja temperatura é controlada, diariamente, aquando da chegada à instituição.

Assim, "no que diz respeito às creches e jardins de infância portugueses, por oposição ao que aconteceu com as escolas, parecem não ter existido diretrizes ou recomendações acerca do tempo de encerramento", assinala Sofia Gabriel, psicóloga júnior na Mind - Instituto de Psicologia Clínica e Forense.

Em parte, parece que o pré-escolar foi desvalorizado, como se se tratasse de uma dimensão menos importante que os restantes ciclos. "Enquanto que algumas instituições mantiveram contactos diários ou semanais com as crianças, por sua iniciativa, outras não estabeleceram qualquer tipo de contacto entre as crianças e respetivas educadoras", diz Filipa Jardim da Silva.