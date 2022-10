O MS é uma perturbação de ansiedade caracterizada pela incapacidade de falar em contextos em que tal seria natural (por exemplo, na escola). Essa ausência de expressão verbal ocorre apesar de a/o criança/jovem ser capaz de desenvolver o discurso de forma adequada noutras situações. Uma/um criança/jovem com MS pode, por exemplo, não falar com educadores/professores/auxiliares ou colegas de escola, mas falar fluentemente em casa. Crianças/jovens com MS não escolhem ficar em silêncio… simplesmente não conseguem falar por sentirem uma ansiedade extrema!

O contexto escolar é aquele em que o MS surge de forma mais expressiva e onde pode ter um impacto mais significativo, quer no desempenho escolar, quer no desempenho social. A escola é, por isto, um contexto crucial na intervenção com estas/estes crianças/jovens. É muito importante avaliar o perfil de cada criança/jovem, família e escola para que, em conjunto com o terapeuta, seja criado um plano de intervenção ajustado às suas necessidades e especificidades.

Há, no entanto, algumas estratégias gerais que deverão ser consideradas como a base para estratégias mais específicas que decorrerão do plano de intervenção. São elas:

Numa fase inicial do contacto com a/o crian ç a/jovem, é crucial criar um ambiente acolhedor na sala de aula, com muitos incentivos e descontra çã o;

Pedir à /ao crian ç a/jovem algumas tarefas que n ã o impliquem comportamento verbal pode ajudar a que ela/ele se sinta parte da turma.

Se a/o crian ç a/jovem est á muito ansiosa/o para completar uma tarefa em frente ao grupo, pode ser ú til oferecer-lhe a oportunidade de o fazer num grupo mais pequeno ou apenas com a educadora/auxiliar/professora. Isto reduzir á a ansiedade que poder á sentir;

Numa fase inicial , em vez de perguntas abertas, pode ser importante fazer perguntas fechadas ou que permitam à /ao crian ç a/jovem responder acenando “ sim ” ou “ n ã o ” .

É importante nunca associar castigos ou cr í tica ao facto de a crian ç a n ã o falar (ex: “ Se n ã o falares, n ã o vais ao recreio. ” ; “ Se n ã o falares, n ã o te consigo ajudar. ” ; “ Nunca vais passar a esta disciplina se continuares em sil ê ncio. ” ).

Seja paciente com a/o crian ç a/jovem e com o processo! É importante lembrar que o maior treino que a/o crian ç a/jovem teve at é ao momento foi o treino do sil ê ncio, por isso, é natural que o comportamento contr á rio demore a aparecer. É crucial que o adulto esteja confort á vel com este sil ê ncio, pois s ó assim conseguir á gerir a sua pr ó pria ansiedade ao longo do processo de interven çã o. Por vezes, o entusiasmo em querer ajudar ou ser a pessoa com quem a/o crian ç a/jovem vai come ç ar a falar faz com que o adulto apresse determinados passos, o que acaba por ser prejudicial no progresso da/do crian ç a/jovem.

É fundamental estar confort á vel com o desconforto: ver a/o crian ç a/jovem desconfort á vel, ansioso, ou preocupado pode ser muito dif í cil e gerar ansiedade tamb é m no adulto; nesses momentos, é importante que o adulto gira a sua pr ó pria ansiedade, n ã o s ó porque servir á de modelo de gest ã o emocional para a crian ç a/jovem, mas tamb é m porque, se o adulto estiver tranquilo, tornar á o momento de exposi çã o ao desafio de falar mais tranquilo e ser á mais eficaz na ajuda.

O perfil de funcionamento ansioso, em conjunto com a dificuldade em flexibilizar padrões de comportamento e pensamento que muitas destas crianças/jovens manifestam, contribuem para que a sua evolução no MS possa ser mais lenta. A consistência na aplicação das estratégias é, por isso, fundamental, pois tornará claro, para a/o criança/jovem, o que fazer e dar-lhe-á um feedback constante da sua própria evolução, gerando maior confiança e mitigando a ansiedade.

O Mutismo Seletivo é uma perturbação de ansiedade extraordinariamente importante! Se experimentar imaginar-se sem conseguir falar, é fácil perceber o impacto determinante que pode ter na qualidade de vida, não só da pessoa com mutismo seletivo, mas também da sua família. Neste mês de consciencialização para o Mutismo Seletivo, seja um agente de divulgação desta causa. Dar a conhecer o MS é essencial para que ele seja diagnosticado precocemente… E quanto mais precocemente se intervir, maior será a probabilidade de sucesso, com um fortíssimo impacto potencial na vida futura destas crianças e jovens.

Um artigo de Maria João Silva (maria.silva@pin.com.pt), psicóloga clínica e psicoterapeuta na PIN (Partners in Neuroscience), e coordenadora internacional da SMA (Selective Mutism Association).