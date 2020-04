Depois de vários casos suspeitos negativos e de se multiplicarem as piadas sobre isso em Portugal, eis que as primeiras duas confirmações são divulgadas. Estávamos a 2 de março. Daí até os números começarem a multiplicar-se é o que sabemos até hoje: todos os dias há novos casos diagnosticados – uns dias acima da média, outros dias abaixo da média –, de acordo com os testes disponíveis.

O dia 11 de março foi o último em que estive no SAPO. No dia anterior saiu a comunicação da empresa que mandava para regime de teletrabalho grupos de risco, entre eles grávidas e doentes oncológicos. Fui ainda à redação nessa manhã de quarta-feira para ter as últimas reuniões presenciais.

Pela hora de almoço iria a uma consulta no hospital em que estou a ser seguida e dali iria diretamente para casa onde continuaria a trabalhar remotamente. Ao contrário de outras empresas, para nós o regime de trabalho remoto é uma realidade há anos. Quando aqui cheguei, em agosto de 2013, já todos tinham computador portátil e, ao fim de semana ou em situações justificadas, trabalhava-se a partir de casa.

Quando saí, uma colega despede-se com um "Adeus, Daniela. Tem um resto de boa gravidez! Que tudo corra bem". Confesso que na altura fiquei confusa e achei que aquela não seria a última vez que iria estar com os meus colegas. Pelo menos fisicamente (digitalmente continuamos juntos todos os dias). A verdade é que nunca mais voltei e no fim dessa semana os restantes também foram enviados em regime de teletrabalho. A avaliar pela evolução da situação, muito dificilmente voltarei a estar com eles antes do nascimento do bebé.

E chegamos a este ponto: naquele dia tive a minha primeira experiência num hospital, em plena pandemia de COVID-19 (foi precisamente nesse dia que a OMS anunciou o pior cenário).

No hospital encontrei um ambiente calmo, estranhamente calmo. Associei ao facto de ser hora de almoço e talvez haver poucas consultas a essa hora. A enfermeira que me atendeu em primeiro lugar explicou-me que havia muitas pessoas a desmarcar consultas e que isso se refletia numa menor afluência aos serviços. Mas também partilhou que, no dia anterior, uma grávida tinha estado ali porque queria confirmar se era mesmo necessário cumprir o tempo de quarentena uma vez que tinha sido enviada para casa, pela empresa, para cumprir um período de isolamento, depois de uma viagem a Itália.

Aí tive noção de várias coisas: as pessoas, por mais informação que já houvesse, colocavam em risco terceiros sem pensar muito bem nas consequências dos seus atos; que o vírus podia andar em qualquer lado, fosse pelo desconhecimento de se estar infetado, fosse pela falta de noção dos riscos; que os hospitais eram os piores sítios para uma pessoa estar naquele momento. Logo ali, senti-me solidária com os profissionais de saúde, que estavam expostos a toda aquela situação.

Em consulta com a minha obstetra, não havia ainda muita coisa para me dizer sobre o vírus: não se sabia verdadeiramente qual o risco que as grávidas corriam – haviam algumas publicações científicas, mas nada muito concreto – a DGS não tinha ainda referenciado nada sobre o assunto e na prática ninguém ainda sabia nada.

Os únicos conselhos eram: resguardo, evitar sair de casa e ter cuidados redobrados em casa no contacto com pessoas que continuassem a sair à rua. Questionou-me se eu continuava a ir para o trabalho ou se podia continuar a fazê-lo a partir de casa. Expliquei os acontecimentos recentes e ela ficou mais tranquila com o meu caso.

Mas (há sempre um mas) como ficavam as consultas e os exames que precisava de continuar a fazer?

Um aparte: dois dias depois, o meu companheiro foi enviado para casa, em regime de teletrabalho, dada a minha condição – não faria sentido eu estar em casa e ele não, colocando-me em risco. Felizmente, a situação resolveu-se rapidamente. Falei com colegas nesses dias de transição que partilhavam comigo a ansiedade que sentiam nos transportes públicos. Eu própria tinha passado por essa situação, no início da semana: estar num autocarro cheio de uma ponta à outra, em pé, depois de suprimirem uma carreira em plena hora de ponta, enquanto uma senhora com uma criança de colo constatava o óbvio: "fecham-se estádios de futebol para não juntar pessoas e depois temos de vir aqui nestas condições".

Mas (há sempre um mas) como ficavam as consultas e os exames que precisava de continuar a fazer? Estava a chegar aquele momento em que devia fazer o teste da glicose e fazer nova recolha de sangue. Era para manter? Esperava-se até ao limite? Nesta coisa da gravidez, há prazos a cumprir de acordo com a evolução das semanas.

Sim, tinha de continuar a fazer essas coisas. As credenciais para as ecografias futuras foram passadas, os exames prescritos. O que aconteceu depois é tema para os próximos capítulos.