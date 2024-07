Filipa Nascimento esteve à conversa com Júlia Pinheiro na terça-feira, dia 23 de julho, e além de ter falado do seu trabalho na novela 'A Promessa', da SIC, acabou por abordar também aspetos mais pessoais.

Ao recordar a gravidez, a atriz afirmou que "adorou" essa fase da sua vida. "Tenho saudades de estar grávida, tenho saudades do dia do meu parto - não é muito comum", confessou.

"Aliás, estava a sair da maternidade e via as outras grávidas a entrar e estava com aquela inveja boa - 'elas vão começar e eu vou-me embora'", acrescentou.

A atriz, recorde-se, foi mãe pela primeira vez em setembro de 2022, da pequena Amélia, fruto do casamento com Duarte Gomes.

"Acho que também tive sorte. Consegui a médica que queria e, a partir daí, senti-me muito tranquila", reconheceu, partilhando também que "não queria cesariana", apenas se fosse mesmo necessário.

"Não queria sofrer, não queria dores, mas também não queria ficar imóvel. Queria participar. Por isso pedi doses pequeninas [da epidural] para poder sentir, participar, levantar-me...", contou.

"O facto de a gravidez ter corrido toda muito bem, nunca tive enjoos nem nada, também ajuda. Tive sempre posição para dormir, não tive insónias, nada. Quando começaram as contrações, eu não queria que ela nascesse naquele dia porque o pai do Duarte faz anos nesse dia. Não queria que eles nascessem no mesmo dia. Mas não consegui nada, ela nasceu quando quis. Depois foi tudo muito tranquilo", disse.

"Mesmo na sala de parto, era eu, o Duarte e a médica. Silêncio. O Duarte até perguntava se eu não queria meter uma música ou gritar... E eu disse que não, estava bem. Foi mesmo bonito", lembrou.

Filipa Nascimento admitiu ainda que sofreu de 'baby blues' depois do parto. "Fui uma mãe diferente daquilo que achava que ia ser. Achava que ia ser super descontraída, mas foi o oposto. Não veio ninguém [ver a minha filha], queria estar sozinha, não queria que tocassem na minha filha", partilhou.

