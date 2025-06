Júlia Pinheiro esteve no programa da SIC, 'Estamos em casa', no passado sábado, onde falou do seu - recente- papel de avó da pequena Pilar.

A apresentadora acabou por falar do 'milagre' do nascimento da criança já que a sua filha Matilde enfrentou no passado problemas de saúde, anorexia, que a podiam impedir de ter uma gravidez.

"A Pilar é um presente da vida e da natureza porque não estava prevista, tudo indicava que minha filha Matilde, provavelmente, não poderia ter bebés. E, de repente, diz-nos que está grávida. [...]

Estivemos um bocadinho em sobressalto, toda a gestação do bebé, e depois houve o dia 2 de maio e foi prodigioso ver a minha filha transformar-se numa menina mãe", confessou Júlia, emocionada.

Veja aqui o vídeo.

Leia Também: Júlia Pinheiro destaca carinhoso vídeo do filho com a sobrinha Pilar