Pilar, a primeira neta de Júlia Pinheiro, não podia ter uma avó mais 'babada'! Já foram várias as ocasiões em que a apresentadora falou da bebé nas redes sociais, sendo que hoje, dia 2 de julho, esta assinalou uma data importante.

No Instagram, a comunicadora da SIC, de 62 anos, partilhou um retrato no qual mostra o seu lado mais brincalhão e descontraído, referindo na legenda do mesmo:

"Já sei. Não estou com um ar muito inteligente. Mas esta é a minha expressão quando me lembro que a neta Pilar, hoje, completa o segundo mês de vida. Parabéns Pilar".

Desde logo, várias personalidades - como foi o caso dos atores Helena Isabel, Heitor Lourenço - deixaram mensagens de parabéns. Outros tantos seguidores anónimos da anfitriã seguiram-lhe o exemplo.

Pilar, importa notar, é fruto do relacionamento de Matilde Pêgo (uma das filhas gémeas de Júlia Pinheiro) e de Hugo. Conforme a própria também o referiu, a menina foi um 'milagre', uma vez que tudo indicava que Matilde não conseguisse ter filhos.

"A Pilar é um presente da vida e da natureza porque não estava prevista, tudo indicava que a minha filha Matilde, provavelmente, não poderia ter bebés. E, de repente, diz-nos que está grávida. [...] Estivemos um bocadinho em sobressalto, toda a gestação do bebé, e depois houve o dia 2 de maio e foi prodigioso ver a minha filha transformar-se numa menina mãe", afirmou num vídeo.