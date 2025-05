Júlia Pinheiro soube que foi avó esta sexta-feira, 2 de maio, tal como fez questão de mostrar aos seguidores do Instagram.

Mas como o dever fala mais alto, a apresentadora da SIC teve que marcar presença no seu programa que preenche as tardes da SIC. Ao receber o convidado do dia, Rui Rocha, presidente da Iniciativa Liberal, Júlia confessou que ainda não teve oportunidade de conhecer a bebé.

"Sempre que vem cá acontece algo marcante nas nossas vidas. Primeiro foi o apagão e hoje, nasce-me uma neta. [...] Não é um apagão, é luz. Deixe-me mostrar a minha neta Pilar, que eu ainda não vi mas vou ver não tarda nada", revelou.

Pilar é a primeira filha de Matilde Pêgo e Hugo.

