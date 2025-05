Júlia Pinheiro já é avó. A apresentadora da SIC partilhou a novidade na sua página de Instagram esta sexta-feira, 2 de maio.

Com uma foto do momento do parto, onde é possível ver a bebé, a mãe e o pai, Júlia escreveu na legenda da publicação:

"O novo sol das vidas acabou de chegar. Nasceu a Pilar, filha da Matilde e do Hugo. Bem vinda, Pilar", referiu a apresentadora.

Recorde-se que Júlia já tem duas netas, Benedita e Francisca, filhas da enteada Sofia, furto do primeiro casamento de Rui Pêgo.

