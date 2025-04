Mariana Mortágua foi uma das convidadas de Júlia Pinheiro no programa das tardes da SIC da passada terça-feira.

A apresentadora do canal de Paço de Arcos questionou a coordenadora do Bloco de Esquerda a propósito de um cartaz do partido onde estava escrito "taxar os ricos".

"Isso não é datado, não é velho? No sentido que isso alarma as pessoas. Oh Mariana, toda a gente quer ser rica", referiu Júlia.

A candidata às eleições legislativas rejeitou esta afirmação da apresentadora. "Eu compreendo. Há um poder que os ricos têm que é convencer os pobres que os pobres podem ser ricos e portanto vamos descer os impostos aos ricos que é para os ricos ficarem mais ricos e os pobres ficarem mais pobres [...]

O mundo está mais desigual hoje do que alguma vez foi. [...] O Elon Musk tem uma fortuna maior que a riqueza de Portugal e paga, em proporção, menos impostos do que uma pessoa que trabalha. Portanto, taxar os ricos não é velho, é mais atual que nunca", respondeu Mortágua.

