Na tarde desta terça-feira, dia 22 de abril, Júlia Pinheiro recebeu no seu programa André Ventura. A apresentadora fez questão de confrontar o líder do partido Chega sobre a reação à morte do Papa Francisco, apesar de no passado lhe ter tecido "críticas ferozes".

"Imagino que estará triste. Contudo, e sabe o que é que eu vou falar, no passado fez críticas - eu diria ferozes - a este Papa e disse: 'acho que este Papa, entre outras coisas, tem prestado um mau serviço'. Ontem disse 'hoje é um dia de tristeza e sofrimento, o Papa Francisco deixa uma marca inspiradora de proximidade e simplicidade, que a sua vida intensa seja um exemplo para todos os que querem servir a causa pública'. Diga-me lá, é sonso ou é hipócrita?", atirou.

"Nem uma coisa nem outra. Nós em Portugal é que nos habituámos a que dentro de um partido, dentro de um meio, não pode haver liberdade de pensamento. Nós podemos ser da igreja e ter críticas a fazer a quem lidera a igreja", respondeu o entrevistado.

Eis o momento:

