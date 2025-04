André Ventura esteve à conversa com Júlia Pinheiro, no programa das tardes da SIC, desta terça-feira.

A entrevista começou de forma descontraída e a apresentadora do canal de Paço de Arcos perguntou ao presidente do Chega se este "já tem o fatinho preparado para a noite eleitoral?".

"Não tenho, não tenho. Sou eu que trato dessas coisas. A minha mulher, às vezes, escolhe gravatas", afirmou o candidato às eleições legislativas.

Mais à frente, Ventura afirmou ser "supersticioso". "Eu acho que não se deve preparar nada até à noite eleitoral", revelou.

Questionado se na noite das eleições costuma ligar à mãe, André Ventura negou e explicou porquê.

"A minha mãe diz-me sempre que fui demasiado crítico, demasiado exaltado, que fui demasiado duro com as outras pessoas e que devia ter um tom mais moderado", confessou o presidente do Chega.

