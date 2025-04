Júlia Pinheiro tem recebido no seu programa os candidatos às eleições legislativas de 18 de maio.

Depois de conversar com Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro, a apresentadora do programa das tardes da SIC recebe o presidente do partido Chega, André Ventura.

"Amanhã recebemos um dos políticos mais polémicos do país. Criticado por muitos e venerado por outros, não há quem lhe fique indiferente.

Amanhã, André Ventura fala-nos sobre a candidatura a primeiro-ministro e os motivos que o levam a considerar ser a melhor opção para Portugal", pode ler-se na página de Instagram da comunicadora.

