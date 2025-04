Depois de receber no programa das tardes da SIC, Pedro Nuno Santos, Júlia Pinheiro vai entrevistar o primeiro-ministro Luís Montenegro.

A conversa entre os dois decorre na próxima quinta-feira, 17 de abril, às 14h40.

"Depois da perda de confiança que levou à queda do Governo, Luís Montenegro volta a candidatar-se a primeiro-ministro. Amanhã, no 'Júlia', fazemos todas as perguntas que ainda não foram feitas", promete a apresentadora nas suas redes sociais.

