Depois de Luís Montenegro ter ido ao programa de Manuel Luís Goucha, na TVI, eis que agora é a vez de Pedro Nuno Santos ser entrevistado por Júlia Pinheiro, na SIC.

O anúncio foi feito nas redes sociais da estação de Paço de Arcos.

"Pedro Nuno Santos vai à 'Júlia'. Numa entrevista exclusiva, o candidato a primeiro-ministro fala sobre o que mudou no último ano e o que promete para o futuro do país. É já nesta quinta, depois do 'Primeiro Jornal', na SIC", lê-se na partilha.

Ora veja:

Leia Também: "Sou solitário na forma de gerir a vida política. Não houve como fugir"

Leia Também: Luís Montenegro fala sobre mulher e filhos: "Têm sido muito afetados..."