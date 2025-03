Luís Montenegro foi o grande entrevistado de Manuel Luís Goucha no seu programa desta terça-feira, dia 25. Questionado pelo apresentador sobre como a família - a mãe, a mulher e os dois filhos - têm reagido à polémica com as empresas e à queda do governo, o primeiro-ministro afirmou: "Francamente com uma força que só me dá mais força. Estou absolutamente fibrado com a força que a minha família me está a transmitir".

"Com a minha mãe estou um bocadinho menos surpreendido, porque ela é um poço de força, foi sempre, tem um espírito combativo, de segurança e introspeção. Não precisa de falar muitas vezes para passar essa força, mas as poucas em que fala são suficientes", realçou.

"A minha mulher e os meus filhos têm sido de facto muito afetados, não apenas ao longo desta campanha, mas de uma vida inteira, porque comecei muito novo", continua, lembrando o início da sua caminhada na política.

"Temos falado muito, naturalmente. Neste período acabei por partilhar com eles mais do que é costume. Sou um bocadinho solitário na forma de gerir a vida política no sentido em que não gosto de levar para casa as minhas preocupações. Eles já têm de ouvir tanta coisa sobre aquilo que o pai ou o marido faz, que ir discutir esses assuntos para casa já é um bocadinho exagero", explica, afirmando que, ainda assim, a família gosta de dar a sua opinião.

"Estão com níveis de motivação elevadíssimos, o que me deu mais força", completou.

Veja aqui o momento.

Leia Também: "Sou solitário na forma de gerir a vida política. Não houve como fugir"