Filipa Nascimento e Duarte Gomes viajaram até à ilha da Madeira com a filha Amélia e já partilharam com os seguidores as primeiras imagens.

"Finalmente de volta! Olá Madeira", escreveu o ator numa das publicações que fez nas stories da sua página de Instagram.

Por sua vez, Filipa Nascimento mostrou a mesma paisagem que o marido, onde podemos ver uma piscina com vista.

Veja ainda uma carinhosa fotografia do ator com a pequena Amélia:

© Instagram_duartegomesoficial / Instagram_filipa___nascimento

Mas Filipa Nascimento não ficou por aqui e publicou ainda um vídeo da filha a dançar enquanto estava sentada na cadeira a comer. "Não pode ouvir uma melodia que se abana toda", disse a mamã junto das imagens.

De recordar que os papás já tinham publicado imagens no Instagram antes de partirem em viagem, mas só agora é que revelaram o destino. Leia Também: Filipa Nascimento mostra amoroso vídeo da filha antes de viagem