Será transmitida hoje à noite, durante o Jornal Nacional, a segunda parte da entrevista que Pinto da Costa deu a Sandra Felgueiras para a TVI. Durante esta conversa, o antigo presidente do FC Porto revelou que tomou conhecido do diagnóstico de cancro em 2021, mas que optou por mantê-lo em segredo.

"Não partilhei com ninguém", realçou.

"Partilhei com a minha mulher, ela fingindo que não sabia, mas sabia. De resto, não disse a ninguém", fez saber.

"Não disse aos meus filhos. Tinha de ir ao IPO, e disse à minha filha 'Olha, vou ao IPO porque tenho uma coisa que não sabem o que é'. Ela ficou preocupada e disse que vinha comigo. Ela e a minha mulher vieram comigo, e aí é que ficaram a par da situação. Foi já este ano (...)", notou ainda.

O entrevistado sublinhou que a família "está a reagir bem". "Não alterei absolutamente nada na minha vida. Só faço medicação. Fui ao hospital há um mês, e, agora, se calhar, vou em setembro. Fisicamente, andei com uma dor, mas, desde que fiz o último tratamento, desapareceu. Acho que elas também encaram assim. A única coisa que mudou na minha vida é que só estou com quem gosto. Sou incapaz de dizer que tenho de ir aqui ou acolá. Isso acabou para mim. Não tenho. Já não tenho obrigações no FC Porto, por isso, não tenho obrigações de estar com quem não quero", completa.

Recorde-se que Pinto da Costa é casado com a bancária Cláudia Campo, com quem deu o nó em 2023 após seis anos de namoro.

