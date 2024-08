Pinto da Costa deu uma entrevista a Sandra Felgueiras na qual falou sobre o cancro, doença com que foi diagnosticado há três anos. O antigo presidente do FC Porto, de 86 anos, revelou que se "recusou a fazer quimioterapia", explicando o porquê.

"Quando soube dos sintomas, disse que preferia viver menos, mas viver, do que durar mais e não viver", sublinhou.

"Fiz radioterapia, que penso que teve resultados positivos, porque tinha uma dor que desapareceu. Tenho uma consulta, em setembro, para ver se necessito de fazer outra vez, mas tenho a máxima confiança na equipa médica que me está a acompanhar", realça.

"O Dr. Nuno Sousa, do IPO, tem sido uma pessoa excecional, não só como médico, mas como amigo. Estou tranquilo. Digo sempre que temos de nos preocupar com as coisas que podemos alterar. Agora, com as que não podemos alterar... Temos de confiar em quem pode ajudar, que são os médicos", completou.