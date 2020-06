As emoções são uma janela de nós próprios. O espelho do que sentimos. São sinais químicos e elétricos do nosso corpo que nos alertam para o que está a acontecer: o coração bate mais forte; a respiração acelera; os músculos contraem; as mãos tremem. Ora estamos felizes, ora tristes. Podemos estar eufóricos, envergonhados, sentir raiva, inveja e outras coisas mais.

Quando algo de bom nos acontece sentimo-nos bem. Quando, pelo contrário, somos confrontados com uma experiência negativa, a morte de um familiar, por exemplo, ou um divórcio, sentimo-nos tristes. Muitas pessoas têm dificuldades em lidar com as próprias emoções. E se estas questões são desafiantes para nós, adultos, imagine para crianças e jovens.

Nos últimos meses, a propósito da Covid-19, temos ouvido pronunciar frequentemente a palavra medo. O medo é a emoção do perigo. Provoca um turbilhão de alterações ao nível do nosso organismo. É a emoção mais estudada entre os cientistas e, não raras vezes, é erradamente confundida com ansiedade.

É essencial que consigamos gerir as nossas emoções para uma boa saúde física e mental, sobretudo em tempos de pandemia. Essa segurança emocional - que nem todos temos - permitirá saber identificar o que sentimos e, ao mesmo tempo, encontrar os mecanismos de defesa mais adequados para as gerirmos. Devemos ser capazes de impedir que aquilo que sentimos tome conta do que somos. Há duas soluções: enfrentar esse medo ou fugir dele.

Outro inimigo declarado do nosso coração: o stress. Um dos sentimentos mais comuns nestes dias em que se exige distanciamento social e em que até um simples espirro de alguém próximo nos pode inquietar. Pode provocar dores de cabeça, ansiedade, mau humor, irritabilidade, insónias e até problemas de memória.

O conhecimento emocional é muito importante para o amadurecimento da criança e para o sucesso das suas relações sociais. As crianças emocionalmente competentes são mais capazes de dominar as suas emoções e de resolver os problemas com os quais se deparam. São tendencialmente mais concentradas e autoconfiantes. Por exemplo, controlam melhor os seus impulsos na escola e em casa, perante os seus familiares e amigos.