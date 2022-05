A saúde emocional é a capacidade de conseguirmos lidar de forma eficiente com as nossas emoções e com o nosso mundo interno, sendo uma condição essencial ao nosso bem-estar.

Quando temos saúde emocional somos capazes de olhar para as nossas emoções, de as aceitar junto de nós e de lhes atribuirmos um significado no nosso dia a dia. Assim, a nível emocional, ao contrário daquilo que muitas vezes podemos acreditar, ter saúde emocional não significa controlarmos tudo aquilo que sentimos e experienciamos, afastando, por exemplo, de nós emoções como a tristeza, o medo ou a raiva - um cenário destes é a antítese de saúde emocional. Ter saúde emocional, significa sermos capazes de compreender de forma fluída os sinais de alerta que as nossas emoções nos trazem e reagir a eles de forma a encontrarmos o nosso equilíbrio interno, comportamental e social. A verdade é que uma frágil saúde emocional pode expressar-se no dia a dia de várias formas. No entanto, há alguns sinais de alerta mais comuns que nos permitem identificar que a nossa saúde emocional está frágil, falamos de: Ansiedade - é muito comum quando o nosso equilíbrio emocional é instável aparecer a ansiedade quer a coisas concretas do nosso dia a dia, quer de forma generalizada.

Irritabilidade - sentirmo-nos demasiado irritados e com um baixo limiar de tolerância à frustração, reflete a forma como não estamos a conseguir regular as nossas emoções em tempo real.

Alteração do ritmo de sono - dificuldades em adormecer, insónias ou um sono pouco reparador, podem ser muitas vezes o reflexo de como o nosso interior não está tranquilo e, por isso mesmo, não nos permite descansar de forma tranquila e reparadora.

Falta de motivação - quando estamos internamente desorganizados, temos menos tendência a conseguir mobilizar-nos para as coisas importantes do nosso dia a dia, acabamos mais facilmente por procrastinar e não agir de acordo com o que queremos e com os nossos objetivos.

Tensão física e dores corporais - a tensão física e as dores corporais generalizadas sem motivo médico, é o reflexo último de como não estamos a ser capazes de ouvir as nossas emoções. Sempre que as nossas emoções não se expressam de forma eficaz, pela palavra, por exemplo, acabam por se expressar pelo corpo de forma desajustada como grito de alerta. Assim, apesar de os sinais poderem ser vastos é muito importante ficarmos atentos quer ao nosso interior, quer às nossas ações no nosso dia a dia, para que consigamos reconhecer os sinais que o nosso corpo nos envia de que precisamos de cuidar da nossa saúde emocional. Uma vez que, se formos capazes de estar atentos, permanentemente recebemos os sinais daquilo que é mais importante para nós e para a nossa saúde emocional. Um artigo das psicólogas clínicas Cátia Lopo e Sara Almeida, da Escola do Sentir.