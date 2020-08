Bem-vinda(o) à nossa série de artigos sobre os pilares fundamentais do sono do bebé. Caso só se tenha juntado a nós agora, não se preocupe que pode encontrar aqui os 5 pilares anteriores.

A maioria dos adultos odeia fazer todos os dias as mesmas coisas exatamente da mesma maneira. Mas os bebés e as crianças em idade pré-escolar dão-se lindamente com rotinas (mais uma das ironias da maternidade...). Saber exatamente o que vai acontecer a seguir dá-lhes uma sensação de controlo que é imensamente reconfortante, os faz sentir seguros e confiantes.

As primeiras semanas com um recém-nascido podem ser bastante caóticas, mas nunca é demasiado cedo para começar a introduzir alguns padrões de previsibilidade no dia dos bebés.

Existem muitas teorias e posições divergentes sobre rotinas. É um tema quente em muitos fóruns de parentalidade. Apesar de eu pessoalmente ser uma feroz defensora de rotinas, muito sinceramente salvaram-me a vida quando eu tive o meu primeiro filho, compreendo bem que um dia muito estruturado não funcione para todas as famílias.

É por isso que prefiro focar-me em alguns princípios orientadores que podem fazer toda a diferença, mesmo para uma família com um estilo de vida flexível: